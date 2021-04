Cultura.- El curt valencià '¿Me puedes ayudar?' guanya el Premi del Públic en un festival nord-americà

La ficció "va creuar el toll" aquest cap de setmana projectant-se en aquest certamen nord-americà que, amb motiu de la pandèmia, va celebrar la seua entrega de premis en format online. El curt es va fer amb el Premi de l'Audiència en una gala on els espectadors podien comentar i votar per streaming les produccions participants.

El projecte liderat per Alfredo Montesinos i Victoria Avinyó, els qui donen vida al seu torn a dos dels protagonistes, veu reconegut el seu treball a través d'aquest premi després de passar pels festivals d'Altrimondi (Itàlia), Parapacurts (Sabadell), Barciff (Barcelona) i la seua estrena en el VIII Cicle d'Autors en Curt d'EDAV i SGAE.

"És molt bonic rebre un premi que t'ha atorgat el públic, la sorpresa ha sigut rebre-ho d'algú que no comparteix el teu mateix idioma", comenta, en un comunicat Alfredo Montesinos. "Costa molt que et donen un espai per a arribar als espectadors i aquest tipus de festivals ajuden molt a donar visibilitat als treballs que s'ixen del circuit comercial, la qual cosa s'agraeix enormement", apunta, per la seua banda, Victoria Avinyó.

Completen la resta de l'equip Patricia Teruel i Joan Montañana en el repartiment artístic; Soraya Cledera (ajudant de direcció), Aida Tercero (producció), Patricia Fornés (fotografia), Juan José García Rosa (càmera i post-producció) Carlos Maestre (so), Ester García (maquillatge i perruquería) i El Mostrador Estudio al càrrec de la cartelleria. El curtmetratge preveu la seua estrena via online a mitjan 2021.