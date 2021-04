Els dipòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana creixen un 8,4% en 2020 i aconsegueixen els 120.000 milions

Les dades revelen el "fort impuls" dels dipòsits en cooperatives de crèdit, que han crescut un 15,6% en 2020 respecte a 2019. Aquest increment se situa per damunt de l'experimentat en el conjunt del país (13,8%), segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Atenent a la quota de mercat de les entitats, el 85,8% dels dipòsits estan en bancs i caixes d'estalvi (103.387 milions), mentre que el 14,20% es troben en cooperatives de crèdit (17.104 milions).

"L'economia social sempre ha tingut un fort pes a la Comunitat Valenciana i les cooperatives de crèdit compten amb un gran arrelament en el nostre territori", ha explicat el director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, Juan Pérez.

Els dipòsits de les entitats a la Comunitat Valenciana suposen el 8,55% del total nacional, la qual cosa situa l'autonomia com el quart territori amb major volum de dipòsits precedit solament per Andalusia (10,1%), Catalunya (13,5%) i Madrid (27,7%).

Atenent a les dades per províncies, a Castelló els dipòsits creixen un 13,01% (15.199 milions): en bancs i caixes creixen un 13,1%, fins als 10.678 milions i els que estan en cooperatives pugen un 12,7%, aconseguint els 4.520 milions.

Per la seua banda, en la província d'Alacant l'increment de dipòsits aconsegueix el 5,33% i es comptabilitzen 41.393 milions. Els de cooperatives s'incrementen un 22,6% (3.786 milions), per damunt de la mitjana tant de la Comunitat Valenciana com de la nacional, mentre que els dipòsits en bancs i caixes d'estalvi augmenten un 3,8% (37.607 milions).

Pel que fa als crèdits, el Butlletí d'Entitats mostra un ascens interanual del 4,6% en 2020 fins als 112.866 milions. Atenent al tipus d'entitat que els concedeix, els crèdits atorgats per cooperatives experimenten un creixement del 4,8%, similar al registrat per les atorgats per bancs i caixes d'estalvi que se situa en el 4,6%.

En el cas de les cooperatives de crèdit, la seua quota de mercat a la Comunitat Valenciana aconsegueix per primera vegada un 10,09%, la xifra més alta de tota la sèrie històrica que es presenta des de 2006.

Respecte al conjunt del país, els crèdits concedits per entitats radicades a la Comunitat Valenciana representen el 9%, la qual cosa suposa que som el quart territori per volum global. Per davant estan Andalusia (12,3%), Catalunya (16,8%) i Madrid (29,1%). Per províncies, a Castelló els crèdits creixen un 3,1%, i en la província d'Alacant un 1,48%.

Per la seua banda, la xifra d'oficines bancàries ascendeix a 2.157, el 9,67% del total nacional, de les quals 1.132 estan situades en la província de València, 762 en la província d'Alacant i 263 en la de Castelló.