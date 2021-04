La Federación vecinal emprenderá movilizaciones si cierran los centros de salud de tarde

Unido a ello, han exigido que la atención presencial vuelvacon todos los centros abiertos el próximo 9 de mayo, coincidiendo con el levantamiento del Estado de Alarma.

"Llevamos muchos años sabiendo que hace falta reforzar las contrataciones en Atención Primaria y los diferentes responsables políticos no han movido ni un dedo", se han quejado en una nota de prensa.

"No han modificado el 'numerus clausus', no han mejorado los contratos, siguen permitiendo que nuestros jóvenes se marchen de Asturias por la precariedad laboral a la que les condenan y año tras año se sigue con la misma cantinela: no hay médicos/as", han añadido.

Desde la FAV, asimismo, se ha precisado que están abiertos al diálogo. Eso sí, han lamentado que tienen solicitadas reuniones y datos a la Consejería "y ni nos han recibido ni nos han facilitado los informes solicitados", han afeado.