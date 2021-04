L'oci nocturn acampa davant la Generalitat i exigeix un pla de 50 milions

Empresaris i treballadors de l'oci nocturn de la Comunitat Valenciana han iniciat aquest dimarts 13 una acampada de 13 dies, amb 13 tendes durant 13 hores al dia davant el Palau de la Generalitat, per a reclamar un pla de rescat urgent de 50 milions d'euros que permeta la seua supervivència després de "13 mesos de tancament encobert".

Unes altres de les seues peticions són que el govern valencià abone els huit milions compromesos per al sector i convoque una taula científica per a començar a estudiar la seua reobertura amb mesures com a test d'antígens, llum ultraviolada, mesuradors de CO₂, passaport sanitari o control d'aforament i rastreig de clients per 'apps'.

"No som el problema, som part de la solució i el dic de contenció per a les festes il·legals que es continuen produint tots els dies a partir de les sis de la vesprada", ha defensat davant els periodistes el president de la Confederació Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat (CEOH), Lalo Díez. Aquesta entitat va sorgir a la tardor després d'una altra acampada de l'oci nocturn.

Tretze mesos després del primer estat d'alarma, el sector calcula que arrossega pèrdues de fins a 300.000 euros en el cas de cada discoteca i 100.000 euros per pub. Davant aquestes xifres "devastadores", la protesta arranca amb el lema 'L'oci es planta' per a evitar que les mil empreses que "queden en peus" hagen de tancar.

La seua principal queixa és que no arriben els diners després de "molts anuncis i reunions" des que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va avançar les ajudes al novembre, el pla 'Resistir' al gener i l'específic per a l'oci nocturn al febrer. "No estem demanant subvencions. Som empresaris i no tenim vocació de manifestar-nos, només volem que complisquen", ha urgit el portaveu, garantint que l'acampada respectarà el toc de queda.

El primer que reclamen és que el Consell injecte ja els huit milions per al sector i amplie aquesta quantitat per a cobrir totes les peticions, ja que "les seues previsions inicials eren ajudar només a 700 empreses i el nombre de sol·licitants sobrepassa els mil". És més, segons els seus càlculs, aquests huit milions només cobreixen les pèrdues de 2020 a pesar que eixe any només van facturar el 8% del total de 2019.

12 setmanes de treball en 13 mesos

També exigeixen que el pla de rescat incloga 50 milions, dins de la segona edició del pla 'Resistir' amb fons del Govern, i començar a negociar la desescalada de cara a la fi de l'estat d'alarma, ja que "ara només poden obrir a les cinc de la vesprada i tancar a les sis". "Hem tingut 12 setmanes de treball en 13 mesos; això sí, amb restriccions", ha denunciat el titular de la CEOH, per a rebutjar que es "prohibisca" l'activitat dels dj's.

Una altra de les seues crítiques és que el Consell no haja convocat ni la taula de desescalada ni l'econòmica o la científica per a implantar mesures sanitàries preventives en discoteques i pubs. Per tot això, adverteixen que mantindran l'acampada fins que no hi haja "compromisos ferms".

A mitjà i llarg termini, l'oci nocturn planteja que la Generalitat destine 150 milions dels fons europeus 'Next Generation UE' entre 2021 i 2023 a la transformació d'un sector vital i estratègic per al model turístic valencià i que "no hauria d'haver-se vist maltractat, estigmatitzat i marginat".