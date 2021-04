La Audiencia de Valladolid confirma el procedimiento abierto al gerente de la residencia 'El Albero' y su esposa

La resolución de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, recogida en un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, desestima así los recursos de apelación de los investigados-los de reforma ya fueron rechazados en su día por la juez-y acuerda proseguir las actuaciones contra ellos al observar indicios delictivos en su actuación.

En concreto, el tribunal recuerda que J.D.R. era gerente de la residencia 'El Albero' y administrador solidario, junto a su cónyuge M.L.R, de 'Muladán SL', sociedad a la que pertenecía dicha residencia, y que la documental "evidencia la realización de cargos en las cuentas de los residentes Isidoro F.D. y Dolores E. muy superiores a las que correspondían por la estancia y prestaciones recibidas por estos, realizándose dicha conducta a lo largo de varios años (2016 a 2018).Estas cantidades indebidamente cobradas se ingresaban en cuentas de las que eran titulares el acusado y su esposa".

Aunque el investigado sostiene que se trataba de un préstamo, la Audiencia Provincial replica que no puede tomarse en consideración pues no hay documento alguno al respecto, "siendo anómalo realizar este tipo de negocio por el gerente con mayores ingresados en la propia residencia, tratándose en este caso de personas de avanzada edad, padeciendo además Dolores un deterioro cognitivo, y la dinámica comisiva no parece corresponderse con este tipo de negocio jurídico", de ahí los indicios de que los acusados pudieran haber incurrido en un delito patrimonial.

Aunque la esposa también ha pedido el sobreseimiento de la causa contra ella, la Audiencia de Valladolid rechaza tal pretensión al entender que se aprecian indicios que impiden descartarsu eventual intervención en los hechos punibles "pues, con independencia de que su marido llevase más directamente la gestión económica, ella era también administradora solidaria, junto con aquel, de la entidad que explotaba la residencia".

Además, recuerda que las cantidades objeto de presunta apropiación son importantes, "con lo cual no resulta ilógico inferir que la administradora las conociese en relación con la marcha del negocio; y que esos cobros indebidos se ingresaban en favor y en beneficio de la familia integrada por su marido y por ella, en cuentas de titularidad de ambos".

Pero a mayores, a la pareja se la acusa igualmente de una presunta apropiación de bienes de Dolores E, en concreto de un reloj y unos pendientes y una alianza de oro, investigación que el tribunal acuerda que siga también su curso pues, "sin ánimo de prejuzgar, no deben serexcluidos del ámbito de la imputación a la vista de que se aportan datos sobre la preexistencia de los mismos y teniendo en cuenta el contexto en que se enmarcan estos hechos y la posición de los imputados como personas con posibilidad de control de esos bienes, con lo cual resulta procedente permitir que tales hechos sean objeto de debate y prueba en el plenario, bajo las garantías y principios que lo informan".

"CAUSA COMPLEJA"

Los hechos que se vienen investigando obligaron en su día a la juez del caso a declarar 'compleja' causa, a petición del Ministerio Fiscal, y a ampliar la instrucción.

Hasta la fecha, en la inicial fase de instrucción han testificado ya, en calidad de investigados, el que fuera gerente de la residencia 'El Albero', J.D.R, éste en tres ocasiones, y su esposa, M.L.R. B, ella en su condición de administradora de la entidad Maludan Geriátricos SL que gestionaba la referida residencia, y como testigos, entre otros, distintos trabajadores en activo cuando se produjeron los hechos objeto de investigación judicial.

El exgerente de 'El Albero' está acusado de apropiarse presuntamente de más de 60.000 euros de la cuenta de un anciano-que estuvo interno en esta residencia desde 2016- y de la de su compañera sentimental, también residente, aunque se sospecha de que podría haber más casos similares de presunta estafa. Hasta la fecha no ha devuelto cantidad alguna de esas cuentas.

Tras el fallecimiento de este interno, Isidoro F.B, en enero de 2018, sus herederos constataron desvíos de dinero de su cuenta por valor de 14.000 euros entre esa fecha y finales de mayo, lo que los llevó a profundizar en los movimientos bancarios hasta identificar salidas de más fondos.

Posteriormente, se observaron devíos similares en la cuenta de su compañera, fallecida en noviembre del pasado año, y se sospecha de que pueda haber más casos de apropiación indebida con internos de la residencia, lo cual se encuentra actualmente bajo investigación.

Se da la circunstancia de que esta residente, una vez cerrada en agosto de 2018 el centro 'El Albero', ingresó en otra residencia en Mayorga en un lamentable estado de higiene y sin su DNI y sus joyas, entre ellas un anillo, efectos todos ellos que sus sobrinos vienen reclamando.