El Sindicato de Policías de Cataluña urge al Govern a actuar cuando se graba a agentes y se difunden las imágenes

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) ha instado al Departamento de Interior de la Generalitat a que actúe ante las grabaciones de actuaciones policiales y la posterior difusión de las imágenes en redes sociales.

En un comunicado, el sindicato señala que estas grabaciones, "lejos de acabar en el ámbito judicial, acaban publicadas sin autorización en las redes sociales, infringiendo muchas veces la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo" (popularmente conocida como Ley Mordaza).

Detallan que, en muchas ocasiones, estas imágenes están editadas de forma intencionada "sin tapar caras y poniendo en peligro la integridad personal" de los agentes, tanto de Mossos d'Esquadra como de policías locales, que reciben "insultos, amenazas y otros improperios".

El sindicato también denuncia la "sensación" de que existe una falta de voluntad política de tramitar las denuncias administrativas en estos casos y señalan que "no les coge por sorpresa" tras la decisión del Departament de Interior "de no personarse como acusación particular en la gran mayoría de casos".

Reclaman cámaras para los agentes

Desde el SPC reclaman también al Govern que dote a los agentes de cámaras personales ya que, subrayan, "los cuerpos que las han implementado han visto reducidas sustancialmente las falsas denuncias contra los agentes".

También consideran que estas cámaras tienen un "efecto disuasorio" para quienes insultan o agreden al "tener toda la actuación grabada que puede ser utilizada como prueba" en contra de quien realice estas acciones.