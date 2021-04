El CESM demana prorrogar els contractes covid del personal mèdic

El Sindicat Mèdic sol·licita a la Conselleria de Sanitat prorrogar els contractes Covid més enllà de maig de 2021 així com transformar els contractes d'Atenció Continuada en places estructurals amb l'objecte de "pal·liar els dèficits de plantilla històrics i afrontar amb majors garanties probables repunts de la pandèmia", segons ha assenyalat CESM en un comunicat.

Sobre aquest tema, recorda que en la Resolució de 24 de novembre de 2020, de la Conselleria, recorreguda pel Sindicat Mèdic, es va acordar prorrogar fins al 31 de maig del present any totes les places eventuals i nomenaments temporals de personal de caràcter eventual de naturalesa estatutària per acumulació de tasques.

Gràcies a aquests nomenaments els Servicis que més han notat l'impacte de la pandèmia, tant en l'àmbit de l'Atenció Primària com en l'atenció hospitalària, han comptat amb "més recursos, la qual cosa ha esmorteït el repunt assistencial experimentat", han assenyalat.

Sobre aquest tema, assenyalen que abans de la pandèmia aquests Servicis comptaven ja amb plantilles "infradimensionades que difícilment podien fer front a la demanda assistencial ordinària fruit d'una falta d'adaptació a les necessitats reals o a canvis organitzatius o estructurals que han afectat als mateixos".

A més, adverteixen que les Urgències presenten una elevada dependència dels professionals en formació, els MIR, sobretot d'aquells amb menor grau d'experiència i responsabilitat, residents de primer i segon any, que requereixen dedicació formativa i supervisió permanent per part dels adjunts, els quals han de simultanejar-la amb la seua tasca assistencial.

Aquesta circumstància es dóna les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Així mateix, el funcionament d'aquests Servicis s'aconsegueix gràcies al personal facultatiu amb contractes d'atenció continuada que, en la major part de les ocasions, s'utilitzen per a suplir bona part de la jornada ordinària.

Són aquests professionals, els que s'han beneficiat dels nomenaments de personal estatutari temporal eventual amb motiu de la pandèmia i que, si no s'adopta cap mesura que ho evite, el pròxim dia 31 de maig perdran aquesta condició i tornaran a la seua situació contractual prèvia, és a dir, Contractes d'Atenció Continuada que CEM considera "fraudulents".

Aquest personal està present predominantment en els Servicis d'Urgències de tots els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana, amb una mitjana estimada pel que fa al total del personal facultatiu del 43%.

En alguns Departaments, aquesta mitjana supera el 70%, la qual cosa fa "insostenible el correcte funcionament dels Servicis i, per tant, una adequada assistència sanitària a la població", assenyalen.

D'altra banda, comparativament amb altres Comunitats Autònomes, els Departaments de la Comunitat Valenciana suporten el doble del nombre d'urgències per facultatiu estructural i any que la resta de les comunitats autònomes: 6.032 urgències/facultatiu/any de la Comunitat Valenciana enfront d'una mitjana de 3.813 urgències per facultatiu i any dels Servicis d'Urgències de la resta de Comunitats Autònomes.

Nous repunts

Per tot açò, per a pal·liar aquest dèficit de plantilla històric, i davant la possibilitat que es presenten nous repunts a causa de la pandèmia, CESM-CV sol·licita una nova pròrroga dels esmentats contractes, preferentment dels servicis que més impacte han tingut en el maneig de pacients amb covid-19 com a Atenció Primària (equiparant les seues retribucions a les del personal de plantilla), Medicina Interna, Vigilància intensiva i Unitats de Reanimació.

Específicament, consideren urgent l'esmena de les manques descrites en els Servicis d'Urgències mitjançant la consolidació dels nomenaments prorrogats en la resolució de 24 de novembre de 2020 i la seua transformació en places estructurals per a aquests Servicis a la Comunitat Valenciana.

En eixe sentit, insten la Conselleria a realitzar les actuacions necessàries en honor de garantir un dimensionament de personal facultatiu adequat dels Servicis d'Urgències per a afrontar la demanda assistencial -tant ordinària com a excepcional- amb els recursos que la població requereix.