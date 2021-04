Telefónica visibilizará en Transfiere la importancia de la digitalización para el progreso de empresas

Este evento, como han recordado en un comunicado, se ha convertido a lo largo de este tiempo en un referente en cuanto a Transferencia I+D+i a nivel nacional. Además, cuenta con una creciente vocación de ser un punto de encuentro de compartición de conocimiento científico y tecnológico relevante a nivel europeo.

En el acto de inauguración participará junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la consejera delegada de Cloud y Ciberseguridad de Telefónica Tech, María Jesús Almazor.

A lo largo del encuentro, Agustín Cárdenas, director de Transformación de Negocios de Telefónica Empresas, va a participar en la mesa 'Tecnologías disruptivas. Nuevas tendencias: usos y aplicaciones'. En su intervención aportará su visión sobre cómo nuevos habilitadores como 5G, el Edge Computing, la automatización de procesos, el blockchain o la Inteligencia Artificial están permitiendo transformar los modelos productivos y la sociedad.

Por otra parte, Telefónica también abordará cómo puede ayudar a las empresas y organizaciones la transformación digital de sus redes, sistemas o aplicaciones. En este caso, serán Sergio Cejas, IT Business Development de Telefónica Empresas, y Víctor Deutsch, Head of Security Product Line Defense and Security Unit Business Division de Telefónica Empresas, quienes participarán en la mesa '¿Cómo evolucionan las tecnologías clave para adaptarse a los retos de la digitalización? Tecnologías confluyentes: Cloud Computing, Conectividad y Ciberseguridad'.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Atendiendo al contexto de I+D+i, Telefónica también dará cabida en este foro al ecosistema emprendedor y de innovación de Open Future y Wayra. En este sentido, desde Wayra proceden Humanox, empresa que ha lanzado las primeras espinilleras de carbono conectadas del mundo; Hopu, 'startup' que propone soluciones de medición de calidad del aire para Smart Cities; Mysphera, quien instalará una maqueta de hospital conectado con muñecos Clicks de Playmobil, o Galgus, dedicada a soluciones de redes wifi basada en SW.

Estas empresas obtendrán una mayor visibilidad y nuevas oportunidades de negocio al poder realizar contactos, establecer alianzas estratégicas y sinergias, y compartir conocimiento. De igual forma, las nueve empresas procedentes de la iniciativa Open Future tendrán la posibilidad de presentar sus proyectos desarrollados bajo el paraguas de la innovación en la zona de elevator pitch.

De estas 'startups', la mayor parte proceden de las cuatro aceleradoras con las que cuenta Andalucía Open Future, la iniciativa Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía y Telefónica para la aceleración de 'startups' con base tecnológica. Así, desde El Cubo de Sevilla llegan Youforgetme y Aumentur, desde El Patio de Córdoba participa Nober Medical. Por su parte, desde El Cable de Almería asisten Biogenox y Sinapsystec. Finalmente, desde el espacio de Málaga, La Farola, intervienen Knowdle IA Fintech y Crea & Ticket.

Por su parte, desde Extremadura Open Future, promovido por Junta de Extremadura y Telefónica, participa la 'startup' Ventum y de Ceuta Open Future, iniciativa de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de Procesa, y Telefónica, Biomeca.

Más allá del emprendimiento, Telefónica va a tener presencia en el Foro Transfiere con la participación en el coloquio Talent Woman sobre 'La mujer como motor de la innovación en el ámbito empresarial', que cuenta con Leopoldo Balmori, responsable de Innovación Territorio Sur de Telefónica, entre los ponentes.