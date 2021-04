Detingut un home i investigada una dona per robar bosses a ancianes a La Vall d'Uixó

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 20 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt, tres delictes de robatori amb violència i nou delictes d'estafa, i ha investigat una dona de 19 anys per un delicte d'encobriment i dos delictes d'estafa, tots ells perpetrats a dones majors en la localitat de la Vall d'Uixò (Castelló).

Segons ha informat l'institut armat en un comunicat, els fets es van produir entre els dies 29 de març i 6 d'abril. L'autor fixava el seu objectiu en dones d'avançada edat i, emprant el mètode de l'estiró, les assaltava i els sostreia la bossa amb totes les seues pertinences. Amb aquesta tècnica el lladre aconseguia consumar els delictes i fugir del lloc sense que les víctimes pogueren detindre-ho.

A causa de la violència emprada en algun dels robatoris per a arrabassar les bosses, dos de les víctimes van patir lesions de gravetat per les quals van haver de ser hospitalitzades, arribant a ser intervinguda quirúrgicament una d'elles.

Una vegada comès el delicte i abans de poder anul·lar les targetes de crèdit, el presumpte autor es valia d'elles per a realitzar compres en comerços de la localitat per imports inferiors a 20 euros i d'aquesta forma no necessitava introduir una contrasenya.

Com a resultat de la investigació i després de la realització de nombroses perquisicions, la Guàrdia Civil va esbrinar que aquesta persona estava acompanyada en la comissió dels il·lícits per una dona, i va aconseguir identificar i localitzar a les dos persones.

En el moment de la detenció, l'autor encara conservava diversestargetes de les sostretes, les quals han sigut intervingudes com aprova, així com diversos articles dels adquirits amb les mateixes,pel que ha quedat a disposició judicial.

Les diligències instruïdes al costat del detingut van ser posadesa la disposició del Jutjat d'Instrucció nº 5 de Nules (Castelló), el qual va decretar el seu ingrés a la presó.