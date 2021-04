El candidato a presidir el Consejo de Transparencia rechaza que el órgano se ubique en Avilés

Fernández García ha comparecido este martes en la comisión de Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), donde se ha pronunciado sobre este asunto ante la sorpresa del diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, quien consideró un "guiño" necesario a Avilés que el Consejo de Transparencia esté allí, igual que la Sindicatura de Cuentas está en Oviedo o que el Consejo Consultivo está en Gijón.

Pero Fernández García ha sido tajante y ha dicho que él no puede ir a Aviles por "un problema de conciliación de vida familiar". Esa es la razón, ha explicado, de que dejase en su día el Consejo Consultivo, que está en Gijón, regresando a Oviedo como funcionario. "Yo no iría a Avilés, porque no puedo", ha advertido. "Mi mujer trabaja en Gijón, yo tengo que estar aquí", ha señalado.

Además, el candidato a presidir el Consejo de Transparencia ha añadido otras razones sobre la conveniencia de que el nuevo órgano, adscrito al Gobierno asturiano, se sitúe en Oviedo. En Avilés "sería más complicado formar un equipo" y además habría que pagar dietas por desplazamiento a las 14 personas que forman el órgano colegiado.

Esa ubicación propuesta en Avilés, que no se le consultó, supondría para Fernández García una "complicación" al tener que "andar continuamente con movimiento para allá".

Ha explicado que una de las ideas que tiene para su proyecto es trabajar de forma estrecha con el Instituto Adolfo Posada, que está ubicado en Oviedo. También otros departamentos con los que tiene que colaborar, como determinadas inspecciones.

Por todo ello, el candidato a presidir el Consejo de Transparencia, que ya cuenta con apoyos parlamentarios para su nombramiento, ha pedido a los diputados, además de recursos materiales y personales, que la sede se quede en la capital asturiana. "Es mucho mejor estar en Oviedo que en ningún otro sitio", ha concluido.

Luis Fanjul, de Ciudadanos, ha discrepado y ha dicho que él es de Avilés y se desplaza sin problemas a Oviedo. Que también se desplazan a diario otros funcionarios y que Avilés "no es Bostwana".