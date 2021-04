Armengol, sobre las restricciones en bares: "Se mantendrán mientras sean necesarias para la desescalada lenta"

Así ha respondido la presidenta al portavoz del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, quien ha preguntado hasta cuándo se mantendrán las restricciones frente al virus en el sector. "¿Qué le han hecho los bares? ¿Algún trauma por algo que le pasó en alguno?", ha preguntado Campos.

Para el portavoz de Vox, las restricciones actuales llevan a la proliferación de fiestas ilegales, por lo que ha reclamado a Armengol que se abran interiores de bares durante todo el día, incluso durante la noche.

En este sentido, Armengol ha recordado que la hoja de ruta del Govern es, primero, evitar contagios para salvar vidas y, después, reactivar la economía "por lo que es necesario una desescalada lenta bajo los criterios del Comité de Enfermedades Infecciosas". Por ello, ha insistido en que las restricciones se mantendrán mientras sean necesarias para esta desescalada lenta"

"No es casualidad que Baleares sea la segunda comunidad con la incidencia acumulada más baja de toda España, no es casualidad que sea el territorio de toda Europa que tenga menos mortalidad debido a la pandemia, no es causalidad que en este momento podamos tener los centros hospitalarios con menos UCI", ha destacado Armengol.