Les portes de les seus de Lambda apareixen bloquejades amb silicona una altra vegada, el tercer atac en un mes

Des de Lambda han constatat que, com en setmanes anteriors, no "deixen ni deixaran de treballar a pesar dels impediments que vullguen posar-nos i, al final, totes les portes acaben per obrir-se", i aquesta vegada en menys de 30 minuts s'ha pogut resoldre.

El coordinador general de l'entitat, Fran Fernández, denúncia que "no són fets aïllats" i que "aquests atacs feixistes són tan inútils com a perillosos perquè l'enaltiment de l'odi no és una cosa de Twitter, és real i té conseqüències reals en les vides de les persones que són assenyalades com a objectiu".

De cada atac s'ha presentat la corresponent denúncia en comissaria on es fa constar expressament que, "tenint en compte la naturalesa dels servicis que es presten en les dos seus, al costat del fet que la resta de baixos pròxims al lloc dels fets no presenten danys semblants, la motivació dels fets és la LGTBfobia".

"Volen detindre el nostre treball, el suport que donem a les persones LGTB+ que ho necessiten però no ho aconseguiran", ha assenyalat el coordinador del col·lectiu. El personal continua treballant amb normalitat, i gràcies al teletreball el funcionament de l'entitat no s'ha vist afectat.

QUART ATAC EN SIS MESOS

El bloqueig dels panys d'entrada va ocórrer també els dies 22 i 29 de març, i en el setembre passat. A més, un altre dia també van trobar adhesius en la façana de la seu amb missatges LGTBfóbicos i masclistes. "Les incomoditats que provoquen solament demostren que estem fent ben el nostre treball per una societat més justa", ha afirmat el coordinador de Lambda.