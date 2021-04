Parcs d'atraccions demanen tornar a l'activitat per a garantir l'ocupació després de caure ingressos un 80% en 2020

"Vull manifestar la gran preocupació del sector pel manteniment del tancament de les instal·lacions en algunes comunitats autònomes i la incertesa sobre els plans d'obertura i desescalada, que situa en una posició crítica a un dels principals actius turístics del nostre país", ha afirmat el president de l'AEPA, Guillermo Cruz García, en representació dels 10 principals parcs espanyols, units sota aquesta associació, que reben més de 25 milions de visitants anualment, i dels més de 85.000 treballadors als quals aquestes empreses donen ocupació de forma directa i indirecta.

Cruz ha afegit que aquesta situació posa a més de manifest una "gran disparitat" de criteris dins del territori nacional i la conseqüent desigualtat que açò representa per a empreses, empleats i ciutadans.

Segons l'AEPA, de les sis comunitats en les quals es troben els seus associats, Catalunya és la que manté actualment la prohibició d'obrir les seues instal·lacions, amb el que parcs com PortAventura World o Tibidabo romanen tancats.

Mentre, la Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó i Navarra han permès obrir les seues instal·lacions amb les restriccions d'aforament i complint totes les recomanacions de seguretat.

A pesar d'açò, segons l'associació, les limitacions de mobilitat han fet fins al moment inviable l'obertura d'alguns parcs que depenen majoritàriament dels visitants de fora de la seua comunitat, com és el cas de Dinópolis, Terra Mítica o Tívoli Parc.

El president de l'AEPA ha ressaltat que la contribució econòmica al PIB del país és "innegable", tant de forma directa -solo PortAventura World, el primer parc per volum de visitants, supera els 2.48O milions de contribució a l'economia espanyola- com de forma indirecta, ja que els 25 milions de visitants atrets pels parcs suposen una "importantíssima" font d'ingressos per als diferents territoris en els quals es troben les instal·lacions, sent un "motor turístic" en molts punts del territori.

IVA REDUÏT DEL 10%

Igualment, Cruz ha destacat que els parcs d'atraccions i temàtics són els únics proveïdors d'oci, cultura i turisme que no han sigut retornats al tipus d'IVA reduït del 10%, la qual cosa suposa, en la seua opinió, un greuge comparatiu enfront d'uns altres negocis culturals i turístics.

"És el moment de solucionar aquesta situació i retornar l'IVA de les entrades dels parcs d'oci al tipus reduït del 10%, com estaven abans de la pujada aplicada en 2012, i tal com estan fent els nostres socis europeus", ha assenyalat Cruz.

Així mateix, ha subratllat que el sector està "absolutament compromès" amb la seguretat, tant dels seus visitants, com d'empleats i proveïdors, i ho demostra la inversió el passat any de més de 10 milions d'euros a implantar les màximes mesures preventives per a garantir espais segurs, complint "amb escreix" les recomanacions de les autoritats sanitàries.

A més, Cruz ha ressaltat el fet que més del 90% de les activitats d'oci i entreteniment que se celebren en els parcs d'atraccions i temàtics tenen lloc a l'aire lliure, amb la important reducció del risc que açò comporta i la diferència que suposa respecte a altres activitats culturals o d'oci que es realitzen en interiors i que, "paradoxalment, sí que estan autoritzades a realitzar-se en totes les comunitats autònomes".

Igualment, el president de l'AEPA ha assenyalat que cal tindre en compte que majoritàriament, més del 80%, els visitants dels parcs d'atraccions i temàtics són famílies, que acudeixen en grup tancat i són convivents, per la qual cosa "el risc es minimitza novament".

"Des de l'AEPA creiem que els arguments exposats són suficientment sòlids i incontestables per a poder superar l'actual situació crítica i de desigualtat en la qual es troba el sector i permetre l'obertura de totes les instal·lacions a nivell nacional", ha ressaltat el president de l'associació.

"Un motor econòmic i un atractiu turístic de primer nivell com són els parcs d'atraccions i temàtics no pot veure perillar la seua activitat i la seua continuïtat per la presa de decisions arbitràries i sense base sòlida", ha afegit.