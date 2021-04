Durante la rueda de prensa de Sanidad para conocer la evolución de la pandemia en el país, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido que el consumo de una aspirina antes de la vacunación con AstraZeneca también puede tener efectos secundarios y ha recomendado no automedicarse.

"Creo que tomar ácido acetilsalicílico no va a cambiar sustancialmente ningún riesgo a nadie, si alguien se quiere tomar una aspirina, bueno, que se la pueda tomar, pero que sepan que incluso la aspirina tiene efectos secundarios", señaló Simón. "Igual que lo puede tener la vacuna lo tiene la aspirina. Automedicarse cuando no es necesario no es una buena práctica", ha aclarado Simón.

¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes?

La aspirina es un fármaco cuyo principio activo actúa "reduciendo el dolor y la fiebre" y que, por tanto, está indicado para aliviar "dolores ocasionales leves o moderados" como el de cabeza, dental, menstrual, muscular o de espalda, así como para estados febriles, destaca el Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

En este sentido, los comprimidos de aspirina de 500 mg pueden provocar efectos adversos frecuentes, esto es, observados entre 1 y 10 de cada 100 personas:

Trastornos gastrointestinales: úlcera de estómago, úlcera de intestino, sangrado gastrointestinal, dolor del abdomen, digestión pesada, ardor, acidez, molestias gástricas, náuseas y vómitos.

úlcera de estómago, úlcera de intestino, sangrado gastrointestinal, dolor del abdomen, digestión pesada, ardor, acidez, molestias gástricas, náuseas y vómitos. Trastornos respiratorios : dificultad para respirar (asma, espasmo bronquial), congestión nasal y rinitis.

: dificultad para respirar (asma, espasmo bronquial), congestión nasal y rinitis. Urticaria, erupciones cutáneas, angioedema (inflamación e hinchazón que afecta a la cara, labios, boca, lengua o garganta, que puede causar dificultad al tragar o respirar) y picor.

(inflamación e hinchazón que afecta a la cara, labios, boca, lengua o garganta, que puede causar dificultad al tragar o respirar) y picor. Hipoprotrombinemia: alteración de la coagulación cuando se administra en dosis altas.

Por otro lado, los efectos adversos poco frecuentes que se han observado entre 1 y 100 de cada 1.000 personas son los siguientes:

Síndrome de Reye: puede ocurrir en menores de 16 años con procesos febriles, gripe o varicela.

puede ocurrir en menores de 16 años con procesos febriles, gripe o varicela. Trastornos del hígado: sobre todo en pacientes con artritis juvenil.

sobre todo en pacientes con artritis juvenil. Anemia.

¿Cuándo hay que consultar al médico por sus efectos?

La Aemps destaca que si se toman dosis de aspirina de forma prolongada se pueden observar otros efectos secundarios "cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud" como los siguientes: ruido en oídos, sordera, mareos, sudoración, confusión, dolor de cabeza, insuficiencia renal o inflamación del riñón.

De esta manera, las autoridades sanitarias recomiendan consultar con los profesionales sanitarios de forma inmediata cuando al tomar este fármaco aparece alguno de los siguientes síntomas: