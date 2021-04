Un comentario "bestia" de Laura Fa sobre Rocío Carrasco desata el caos en 'Sálvame'

La serie documental de Rocío Carrasco, en el que la hija de Rocío Jurado cuenta cada detalla de su vida en estos últimos 25 años, está provocando horas y horas de tertulias televisivas.

En Sálvame, los colaboradores comentan las novedades del documental y también todo lo que rodea al mismo. En la tarde de este lunes, debatieron sobre el papel de Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores y actual concursante de Supervivientes, en la guerra familiar entre la expareja.

Según Laura Fa, "Olga no da puntada sin hilo y Rocío no quiere ni empatizar con su madre ni hacer el más mínimo esfuerzo".

Para reforzar su posicionamiento, la periodista hizo referencia a una de las exclusivas que dio Olga solo un par de meses después de que Rocío Carrasco intentara, como ella misma ha contado, suicidarse.

"Dice Olga: ‘Pese a lo que ha sufrido mi marido, nunca ha tirado la toalla ni ha pensado hacer una locura'. ¡Y ella sabía lo que había pasado con Rocío Carrasco!", exclamaba la colaboradora.

"¿Sabes cuándo os hubierais creído a Rocío Carrasco? ¡Si lo hubiera conseguido!"

En ese momento, varios colaboradores quisieron puntualizar su discurso. "Una cosa es lo que contó Rocío, otra lo que pone en el informe", dijo Gustavo González, que pidió a Fa que respetase la interpretación que cada uno quisiera dar al tema.

"¿Sabes cuándo os hubierais creído a Rocío Carrasco? ¡Si lo hubiera conseguido!", soltó de nuevo Fa. Un comentario que desató el caos en plató, donde muchos colaboradores saltaron prácticamente de sus sillas para interpelar a la catalana.

"¡En esos términos no juego con esa manipulación, no juego, me niego!"

"¡Qué bestia!", alcanzaba a decir Kiko Matamoros. Por su parte, una desencajada Gema López le espetaba: "¡En esos términos no juego con esa manipulación, no juego, me niego!".

Afortunadamente, todos se calmaron y volvieron a debatir tranquilamente sobre ese y otros temas de actualidad que abordaron en el programa.