Les persones que reben ajudes a la dependència augmenten un 15% en un any

Cada mes que passa, la Comunitat Valenciana ajuda a més persones en situació de dependència. Les últimes dades llancen una xifra de 106.834 beneficiaris, els qui o bé reben atenció especialitzada en residències o centres de dia, o si no perceben prestacions econòmiques per a poder pagar a un cuidador, en funció de les necessitats del dependent. Aquest registre confirma així la seua tendència a l'alça en els últims anys, quan pràcticament no ha deixat d'augmentar.

Sense anar més lluny, des de l'1 d'abril de 2020 s'ha incrementat en un 15% (passant de 93.002 als 106.834 actuals). Per províncies, a València són 60.957 les persones que ara reben prestacions per la dependència, 33.320 a Alacant i 12.557 a Castelló.

Al mateix temps que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives acull a més persones sota el paraigua del seu sistema d'atenció a la dependència, la llista d'espera d'aquells que sol·liciten rebre aquestes ajudes minva cada vegada més. De fet, porta dos mesos seguits registrant rècords: a data d'1 d'abril, 17.450 persones es trobaven en aquesta situació, principalment a València (10.461), seguida d'Alacant (5.548) i Castelló (1.441). És el número més baix de l'estadística que elabora mensualment la conselleria, que recull dades des de setembre de 2015.

Respecte a l'any passat, aquest grup ha disminuït quasi un 34%, perquè l'1 d'abril de 2020 hi havia 26.414 persones esperant saber si complien o no els requisits per a rebre les prestacions del departament de Polítiques Inclusives, dirigit per la també vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Aquesta eficàcia es deu, segons va explicar ahir la Generalitat en un comunicat, principalment als “avanços en valoracions i resolució d'expedients” que es van introduir durant la passada legislatura.

“En matèria de personal, en els últims anys no sols s'han reforçat els serveis de dependència de la conselleria amb nous funcionaris, sinó també els serveis municipals amb un important increment pressupostari per a crear una xarxa professional que permeta als ajuntaments assumir la valoració i tramitació d'expedients”, van apuntar des de l'àrea d'Oltra.

Per exemple, durant el mes de març es van rebre 3.376 noves sol·licituds i es van realitzar 4.220 valoracions, és a dir, es van resoldre més peticions de les que es van rebre.

Quant al cost de les prestacions econòmiques, la conselleria va informar que ha abonat 33 milions d'euros corresponents no sols a nòmines, sinó també al pagament de la retroactivitat i a hereus. Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència són els principals destinataris d'aquestes prestacions.

En funció del nivell de dependència, la llei que regula el sistema classifica en tres graus als sol·licitants: grau I (o de dependència moderada), en el qual estan inclosos els qui necessiten ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques de la vida diària almenys una vegada al dia o tenen necessitats de suport intermitent o limitat per a la seua autonomia personal; grau II (o de dependència severa), que engloba als que necessiten ajuda per a realitzar diverses activitats bàsiques dues o tres vegades al dia però no requereixen el suport permanent d'un cures; i grau III (o de gran dependència), en el qual les persones necessiten ajuda per a realitzar activitats bàsiques diverses vegades al dia i, per la seua pèrdua total d'autonomia, necessiten el suport continu d'una altra persona.

Dels 106.834 valencians que perceben ajudes per trobar-se en alguna d'aquestes tres situacions, la major part d'ells pertanyen al grau II (40.798), seguits del grau I (34.800) i, en últim lloc, del grau III (31.236). Per a decidir quin servei és el més convenient per a cadascuna d'aquestes persones, el sol·licitant i la seua família, juntament amb un treballador social, acorden quin servei beneficiarà més al demandant.

Noves llibertats en residències

L'avanç en la vacunació ha portat al Consell a flexibilitzar les eixides de les residències de majors dependents. Aquells centres que estiguen lliures de Covid i tinguen una vacunació completa o d'un 95% poden permetre les eixides ordinàries dels residents amb vacunació completa en aquells municipis en nivell 3 d'alerta, així com la pernoctació de fins a tres nits fora del centre sense que siga necessari aïllament. En aquells municipis en nivell d'alerta 1 i 2, els residents podran eixir seguint el protocol que establisca la direcció de la residència.

EN XIFRES

10.461 persones estan en les llistes d'espera del sistema d'atenció a la dependència de la Comunitat a la província de València.

3.376 noves sol·licituds va registrar el mes passat la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que va realitzar 4.220 valoracions.

33 milions ha abonat el departament de Mónica Oltra corresponents a nòmines, retroactivitat i hereus.

31.236 beneficiaris es troben en grau III de dependència. Aquestes necessiten el suport continu d'una persona.