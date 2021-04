Tu móvil no quiere que andes mirando la pantalla: Android lanza la función 'Heads Up' para que estés atento a la calle

Existe un porcentaje de la población que cuando va andando suele mirar el móvil sin darse cuenta de lo que sucede a su lado, ya sean los coches que cruzan o las personas que van a la par. Por ello, Android ha empezado a desarrollar una herramienta que avisará a los usuarios para que dejen de mirar sus teléfonos mientras van caminando por la calle.

La comunidad XDA Developers informa que esta función se llama 'Heads Up' y se está llevando a cabo en la versión beta de la aplicación Bienestar digital de Android.

El servicio aparece en la configuración de la app y dentro del apartado 'Reduce interruptions' (reducir interrupciones) para que el individuo reciba la notificación de “Cuide sus pasos con Heads Up. Si camina mientras usa su teléfono, obtenga un recordatorio para concentrarse en lo que le rodea. Úselo con precaución. Heads Up no reemplaza prestar atención”. Una vez que se haya configurado esta opción, aparecerán recordatorios por si se usa el móvil mientras se anda.

Para deshabilitar estas notificaciones, se tendrá que hacer click en la opción de 'Aviso' que está en la configuración. De esta manera, los podremos desactivar a través de la palanca que está desplazada hacia el botón de conectado.

Heads Up todavía es un trabajo en progreso y no se ha implementado para los usuarios. Sin embargo, la función parece ser casi completamente funcional, por lo que podría incorporarse pronto.

¿Qué es Bienestar digital?

Esta aplicación es un servicio que está integrado en los teléfonos Android para ayudar a administrar su uso.

Se puede emplear para saber la frecuencia con la que usas diferentes apps, la cantidad de notificaciones que recibes, la frecuencia con la que revisas el teléfono y desbloqueas tu dispositivo, o para activar el modo 'hora de dormir' para facilitar el descanso nocturno.

