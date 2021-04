Dubtes resolts sobre l'ús de la mascareta: obligatòria a l'aire lliure

La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana va publicar ahir la resolució per la qual s'estableixen les mesures sobre l'ús de la mascareta per a la contenció de la Covid-19. Ho va fer precisament el dia en què va entrar en vigor la relaxació de restriccions com l'ampliació de quatre a sis en el nombre de persones que poden estar assegudes en una mateixa taula d'una terrassa i d'un a dos els nuclis de convivència que poden ajuntar-se en espais privats, amb l'objectiu de resoldre els dubtes que hi havia entre la ciutadania.

La normativa determina així que les persones de sis anys d'ara en avant queden obligades a l'ús de mascaretes en la via pública, a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que estiga obert al públic, amb independència de la distància física interpersonal de seguretat mantinguda. També a les terrasses, on és obligatòria quan no s'està consumint.

Igualment, cal portar-la en els mitjans de transport, tant públics com privats, inclòs el conductor si els ocupants no són persones convivents. Es consideren activitats incompatibles amb l'ús de la mascareta, les següents: el bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany; així com en piscines, en l'exterior o cobertes; la pràctica d'esport en el mitjà aquàtic, siga natural o artificial; i els períodes de descans abans o després del bany a l'entorn d'aquest.

En el cas del descans a les platges, rius o entorns assimilats, o en piscines no cobertes, només podrà estendre's l'excepció si una persona roman en un punt determinat i respecta la distància mínima d'1,5 m amb unes altres que no siguen convivents, i sense que l'agrupació de gent puga superar el màxim permés.

Sí que es consideren activitats compatibles amb l'ús de la màscara: el passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals; el passeig arran de mar i altres entorns aquàtics; l'ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes; i la permanència en l'exterior o interior d'establiments d'hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.

Queden exempts d'aquesta obligació els qui presenten alguna malaltia que puga veure's agreujada pel seu ús o que, per la seua discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se-la, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. Tampoc quan es fa exercici individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major en els quals resulte incompatible si es respecten les indicacions sanitàries.