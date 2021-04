El motivo por el que Xabier Fortes se ausenta de TVE tras la polémica por su pregunta a Serigne Mbaye, de Podemos

Este lunes, los espectadores de La noche en 24 horas han podido ver que Xabier Fortes se ha ausentado al frente del programa y ha sido diego Losada quien lo ha sustituido.

Fortes, que en los últimos días ha estado envuelto en la polémica tras ser cuestionado desde Unidas Podemos por una de sus últimas entrevistas, no se ha puesto ante las cámaras porque "está aislado por un contacto estrecho" con un positivo por coronavirus. Así lo ha contado Losada poco antes de que arrancara el espacio nocturno de TVE.

El compañeiro @xabierfortes está bien pero aislado por un contacto estrecho. Los espectadores de @Lanoche_24h se tendrán que conformar conmigo☺ Nos vemos esta noche! 🙋🙋🙋 https://t.co/TImtcx5CBE — Diego Losada (@DiegoLosadaTv) April 12, 2021

Su ausencia se produce después de que el propio Fortes denunciara este viernes una campaña contra él por parte de La Última Hora, el digital creado por Dina Bousselham, antigua asesora de Pablo Iglesias: "Esto es lo más delirante que he leído en mi vida. Es fácil desmontar semejante patraña, vayan a la web de RTVE y vean la entrevista. Seguro que me he equivocado en ocasiones y también RTVE, pero esta campaña acusatoria y difamante es indecente. ¡Qué horror!", escribió en las redes sociales.

Esto es lo más delirante que he leído en mi vida. Es fácil desmontar semejante patraña, vayan a la web de RTVE y vean la entrevista. Seguro que me he equivocado en ocasiones y también RTVE, pero esta campaña acusatoria y difamante es indecente. Qué horror! https://t.co/UhyfqGyjzK — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 9, 2021

Dos días antes, Fortes había realizado una entrevista al candidato en las listas de Podemos a la Comunidad de Madrid, Serigne Mbaye, portavoz del sindicato de manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles. En ella, una pregunta no gustó a ciertos miembros de la formación morada como Rafa Mayoral, que directamente habló de ello en las redes. "Me sorprende esta forma de orientar la pregunta. No era tan difícil, se me ocurre: ¿Qué le parece que Vox le quiera deportar por presentarse a las elecciones? Nos estamos jugando la libertad", comentó.