El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simon, respondió en la rueda de prensa de Sanidad de este lunes sobre los supuestos beneficios de tomarse una aspirina antes de vacunarse con AstraZeneca para así evitar la aparición de trombos. Advirtió que quien lo considere necesario puede hacerlo, aunque recomendó no automedicarse y advirtió de que igualmente el ácido acetilsalicílico tiene efectos secundarios.

"Creo que tomar ácido acetilsalicílico no va a cambiar sustancialmente ningún riesgo a nadie, si alguien se quiere tomar una aspirina, bueno, que se la pueda tomar, pero que sepan que incluso la aspirina tiene efectos secundarios", señaló Simón. "Igual que lo puede tener la vacuna lo tiene la aspirina. Automedicarse cuando no es necesario no es una buena práctica".

El director del CAES ha querido dejar claro que la vacuna de AstraZeneca es "una de las armas buenas que tenemos para acabar con la epidemia", aunque entiende que pueda "haber generado dudas en la población".

Sin embargo, "se despejan en cuanto las personas ponen en la balanza el riesgo muy bajo, extremadamente bajo, a una vacuna con el asociado a la enfermedad".

En España han recibido un pinchazo de este suero 2,5 millones de personas y solo hay en estudio doce casos de trombos raros asociados a trombocitopenia, que llevaron a desaconsejarla en menores de 60 años.

"Cuando salen con su dosis puesta, salen con una sonrisa de oreja a oreja; el haber sido vacunados cambia a las cosas"

De hecho, las personas vacunadas, "cuando salen con su dosis puesta, salen con una sonrisa de oreja a oreja; el haber sido vacunados cambia a las cosas, nos hace pensar que estamos en un punto diferente de la epidemia".

Ha aconsejado a las destinatarias de este suero que consideren que tienen un riesgo, comentarlo a sus médicos, y "ellos les dirán lo que tienen que hacer".

Efectos adversos de la aspirina

De acuerdo con el Centro de Información de Medicamentos de la Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios, la aspirina en su modalidad de 500 miligramos tiene los siguientes efectos adversos.

-Efectos adversos frecuentes (observados entre 1 y 10 de cada 100 personas):

Trastornos gastrointestinales , como úlcera de estómago, úlcera de intestino, sangrado gastrointestinal, dolor del abdomen, digestión pesada, ardor, acidez, molestias gástricas, náuseas y vómitos.

, como úlcera de estómago, úlcera de intestino, sangrado gastrointestinal, dolor del abdomen, digestión pesada, ardor, acidez, molestias gástricas, náuseas y vómitos. Trastornos respiratorios , como dificultad para respirar (asma, espasmo bronquial), congestión nasal y rinitis.

, como dificultad para respirar (asma, espasmo bronquial), congestión nasal y rinitis. Urticaria, erupciones cutáneas , angioedema (inflamación e hinchazón que afecta a lacara, labios, boca, lengua o garganta, que puede causar dificultad al tragar o respirar) y picor.

, angioedema (inflamación e hinchazón que afecta a lacara, labios, boca, lengua o garganta, que puede causar dificultad al tragar o respirar) y picor. Hipoprotrombinemia (alteración de la coagulación) cuando se administra en dosis altas.

-Efectos adversos poco frecuentes (observados entre 1 y 100 de cada 1.000 personas):

Síndrome de Reye en menores de 16 años con procesos febriles, gripe o varicela (ver apartado ¿Antes de tomar ASPIRINA 500 mg comprimidos¿).

en menores de 16 años con procesos febriles, gripe o varicela (ver apartado ¿Antes de tomar ASPIRINA 500 mg comprimidos¿). Trastornos del hígado , especialmente en pacientes con artritis juvenil.

, especialmente en pacientes con artritis juvenil. Anemia.

El centro señala que con dosis prolongadas se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud: mareos, ruidos en los oídos, sordera, sudoración, dolor de cabeza, confusión, insuficiencia renal y nefritis intersticial aguda (inflamación a nivel del riñón).

Y advierte que hay que dejar de tomarlo y consultar al médico si se observan los siguientes síntomas: