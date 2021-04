Beatriz Espejel, mujer de Koke, destapa el drama que vive con su hijo: "Mamis, necesito ayuda"

"No he dormido nada. Otra vez. Estoy supercansada, os lo prometo". Con esas palabras, Beatriz Espejel, mujer del jugador del Atlético de Madrid Koke Resurrección, hablaba en sus redes sociales del drama que está viviendo con, Leo, el hijo que tiene en común con el deportista.

La influencer ha contado que el bebé atraviesa una de las etapas más complicadas, la del nacimiento de los dientes, por lo que pasa noches y noches en vela. Y, claro, con el pequeño, también su madre.

Motivo por el que ha pedido la colaboración: "Mamis, necesito ayuda. Ya no solo para saber qué le pasa a Leo, que ya lo sabemos, sino porque muchas veces Leo coge el sueño y la que no duerme soy yo. Me quedo como alerta", explica la influencer en sus stories de Instagram.

"Así que, si alguien tiene algún truco, o algo así... Porque así no puedo estar, claro", termina de confesar la mujer del deportista, que está viviendo junto a él y el pequeño también una mudanza de piso.