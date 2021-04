Freddy, el chico trans que se libera bailando en 'The Dancer': "Ya es hora de que se normalice"

La 1 de Televisión española inauguró su prime time semanal con la segunda entrega de The Dancer. El formato volvió a estar repleto de emociones, diversidad y ritmo. Y es que, para muchos de los participantes, la danza es algo casi terapéutico, como es el caso de Freddy, que contó que en el del baile es el único mundo en el que se siente libre.

El joven es transexual, y quiso visibilizar su condición contando su historia junto a sus padres, quienes aseguraron haber apoyado siempre a su hijo pese a que, al principio, les costara entenderle, algo que hace que el joven se sienta henchido de orgullo, tal y como dijo en el talent.

¡Freddy HA ARRASADO! ¡El espejo se ha ABIERTO en esta espectacular actuación! 💥💥 #TheDancer2 pic.twitter.com/KA18T8INpX — The Dancer (@TheDancerTVE) April 12, 2021

Para su actuación, eligió una mezcla de hip hop y funky con las canciones No Drama y Mistery Lady. El público le dio más del 75% de los votos, por lo que se abrió el espejo. Sin embargo, hubo otra persona a la que le enamoró la propuesta: Lola Índigo: “Necesitaba algo así en este programa, ya tocaba. La danza urbana es lo que me flipa, lo que me viene arriba”.

Al terminar y entre lágrimas, el artista dijo que se había sentido libre durante la actuación, algo que emocionó a los capitanes. "Personas como tú, Freddy, nos hacéis mucho mejores a los que tenemos la oportunidad de conoceros", añadió Miguel Ángel Muñoz.

"Freddy, escúchame, mírame a la cara. Gracias por llorar y por mostrarte tal y como eres. Nosotros te respetamos y eres un hombre. Hay que normalizar esto y olvidarnos de este tema. Hay gente que nos estará viendo desde su casa en tu misma situación y, viéndote a ti, también se sentirán libres", le apremió Rafa Méndez.

Por su parte, Mimi Doblas aprovechó la ocasión para mencionar a su amiga de la infancia, Jedet (Veneno): "Lleva conmigo desde el instituto, ha conseguido cumplir su sueño y espero de corazón que tú logres el tuyo".