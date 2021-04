Cisco García y 'Talento Cruzcampo' elaboran un menú para diez deportistas del CEAR de la Cartuja

Cisco García, que busca su clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio en el tenis en silla de ruedas, quiso compartir su experiencia como deportista y las claves desde las que ha trabajado esa motivación con la que volvió al deporte tras quedar paralítico en un accidente practicando 'snowboard' en 2015.

"Los límites nos los ponemos nosotros mismos, es muy importante que los jóvenes sepamos que podemos conseguir todo lo que nos propongamos y encontrar nuestro talento. El tenis de silla de ruedas me ha salvado la vida porque en un momento dado la vida me dio otras cartas y decidí jugarlas. Seas como seas, siempre hay que tener unos objetivos y luchar por ellos para ser feliz", aseguró el tenista cordobés, que tiene claro que "es importante visibilizar, dar voz a la diversidad y que los miedos no te paralicen".

Durante esta jornada de Talento Cruzcampo y Deporte en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de la Cartuja, los participantes del programa elaboraron junto a García una receta especialmente diseñada para cumplir con los requisitos nutricionales de la dieta de los deportistas olímpicos invitados a su degustación.

El menú estuvo compuesto por un plato principal de merluza a baja temperatura, consomé de cebolla con miso y tomates cherry asados, acompañada de ensalada de habas frescas y wakame aderezada con salsa ponzu, con un postre de sashimi de sandía con piel de cítricos y menta.

Y los diez deportistas de alto nivel de diversas disciplinas invitados por la Fundación Andalucía Olímpica que pudieron probarlo fueron los remeros Jaime Canalejo y Javier García Ordóñez, clasificados en remo para los Juegos Olímpicos, y Antonio José Díaz Ramos y Gonzalo García Ferrero, los piragüistas Gonzalo Martín Fijo, Eulogio Reyes Díaz e Ignacio Trujillo, el karateca Antonio Ángel Álvares, la atleta internacional Maribel Pérez Rodríguez, y el taekwondista Álvaro Leo Aparicio

"Para mí es un día muy especial. Tuve que dejar mis entrenamientos de atletismo a nivel profesional por una lesión que nunca me permitirá volver a la pista y no imaginaba de qué manera regresar a ese mundo con esa restricción. Gracias a Talento Cruzcampo he descubierto mi pasión por la cocina y aprender sobre materias como la nutrición me genera una oportunidad de futuro que me ilusiona", admitió María Camino, una de las participantes de este programa.