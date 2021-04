Enredados 4-M I PSOE y PP se enzarzan por la presencia de ministros en un desfile contra la trata en la Fashion Week

En Ifema, los desfiles que hubo en marzo y abril del año pasado tan solo eran de sanitarios con batas blancas y de pacientes con coronavirus. El tiempo ha pasado y el control de los contagios de la Covid ha provocado que, aunque con cierto retraso, se esté celebrando en la actualidad una nueva edición de la Fashion Week, que el sábado contó con la presencia de varios ministros del Gobierno central.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera; Pilar Llop, presidenta del Senado; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; e Irene Montero, titular de Igualdad; acudieron ese día a la presentación de Libre, una colección que el diseñador de moda Ulises Mérida ha realizado con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP).

Para este Gobierno es PRIORIDAD erradicar la trata y la explotación sexual de mujeres.



Apoyaremos y daremos visibilidad a esta violación de Derechos Humanos. Trabajaremos por la abolición de la prostitución.



Gracias al gran trabajo de @UlisesMerida y de @APRAMP #ContraLaTrata https://t.co/xHY8FWLIwL — PSOE (@PSOE) April 12, 2021

Esta presencia institucional ha servido para que el PSOE y el PP se reprochen mutuamente en las redes sociales sus tuits. Y es que, la visita de los ministros a Ifema la ha señalado el PP desde su cuenta de Twitter, desde donde también han criticado que la "prioridad" del Gobierno en el recinto ferial sea un desfile de moda y no visitasen el recinto cuando era un hospital.

"Para este Gobierno es prioridad erradicar la trata y la explotación sexual de mujeres. Apoyaremos y daremos visibilidad a esta violación de Derechos Humanos. Trabajaremos por la abolición de la prostitución", ha contestado por su parte el PSOE, justificando con el proyecto de Mérida su visita.

"Caretas fuera"

La crítica deslizada por el PP ya la había defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes también ha atacado a otra ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero. "Caretas fuera", ha compartido en su cuenta de Twitter en relación la intención de subir los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones que ha comunicado hoy Montero.

Además, también se ha despachado la presidenta contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "No me puedo creer que Sánchez estuviera mintiendo", después de que Fernando Simón defienda los datos de la región madrileña tras sugerir Sánchez que sus datos no son creíbles.