Simón defiende a Madrid tras sugerir Sánchez que sus datos no son creíbles: "A mí no me consta que sean falsos"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado este lunes que no les constan que los datos de coronavirus que proporciona la Comunidad de Madrid sean falsos y ha asegurado que la letalidad en esta región es "similar" a la de otras comunidades autónomas. “A mí no me consta que lo datos de la Comunidad de Madrid sean falsos. No creo en absoluto que estén falseando”.

En rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad, Simón ha explicado que los datos en la Comunidad de Madrid tienen la "misma calidad" que los de otras autonomías, aunque ha reconocido que puede haber "retrasos" en las informaciones que se dan. "Pero no creo que los servicios de vigilancia, que tienen procesos muy automatizados, puedan fácilmente modificar las informaciones que llegan de manera individualizada a la red nacional de vigilancia", ha subrayado.

En este contexto, ha dicho que "puede haber algún retraso que se corrige" en los datos, pero "mas allá de eso", no cree que "ningún servicio de vigilancia esté haciendo conscientemente ninguna falsificación de datos".

Asimismo, Simón ha afirmado que Madrid tiene una incidencia "algo mayor" que la nacional. "Si ha habido más casos, ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar a la de otras comunidades autónomas", ha sostenido.

Contradice a Sánchez

Sus palabras van en línea distinta a las expresadas recientemente por el presidente del Gobierno. "Las cifras son mucho más elocuentes que cualquier palabra, hablan por sí solas", dijo Pedro Sánchez cuando fue cuestionado por las cifras de contagios notificadas por el Gobierno de Ayuso durante una conversación informal con los periodistas que cubrían su visita oficial a Angola y Senegal. "Lo que pido es seriedad y responsabilidad. Las cifras son mucho más expresivas que las palabras. Seriedad y responsabilidad y trabajar para reducir esa curva de contagios", enfatizó.