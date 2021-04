Igor 'El ruso': "Disparé contra los dos guardias civiles porque no podía dejar mi Biblia, por eso no hui"

Norbert Feher, alias Igor 'El ruso', presunto autor del triple crimen de Andorra, ha declarado que el 14 de diciembre de 2017 tuvo que disparar contra los agentes de la Guardia Civil, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero, porque tenía que salvar una Biblia que llevaba en una mochila que había dejado en el vehículo que robó al ganadero José Luis Iranzo, y con el que pretendía huir. Así ha señalado lo siguiente: "No tenía intención de matarles, tenía mi Biblia en el coche, no la podía dejar, por eso no huí, no tenía otra manera de recuperar la Biblia".