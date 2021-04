Alba Carrillo estalla contra Raquel Mosquera: "No iría a su peluquería así me mataran"

Tras haber estado tres semanas ausente debido a su contagio por coronavirus, Alba Carrillo ha vuelto al plató de Ya es mediodía con las pilas totalmente cargadas. Tanto que ha arremetido contra Raquel Mosquera en defensa de Rocío Carrasco.

La mujer de Pedro Carrasco ha tenido un hueco en el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que la hija de Rocío Jurado ha tirado por tierra la versión que la peluquera mantiene desde hace años.

Tras el revuelo generado, Carrillo ha hablado sobre 'La Tata': "Es el paradigma del buen gusto. No iría a su peluquería así me mataran, aunque tuviera cinco kilómetros de raíz. Esta mujer con ese estilismo se llama peluquera..."

Sonsoles Ónega ha querido pararle los pies a la colaboradora, aunque sin éxito, ya que esta ha seguido defendiendo a Rocíito de Raquel Mosquera: "Ha querido tachar a Rocío Carrasco de materialista. En la vida la he visto con una cosa de marca, nunca la he visto con un bolso bueno, una joya. Me consta que María Teresa Campos, que la quiere como a una hija, le ha regalado Jimmy Choo y esas cosas y no se los pone. Es una tía de lo más normal".

Tras las declaraciones de la modelo, Isabel Rábago, también colaboradora del programa y amiga de Rocío Carrasco le ha aconsejado a esta que intentaran ser "un poco más neutrales".