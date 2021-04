La reina, el Gobierno y las Cortes homenajean a Clara Campoamor: "No hay democracia si se excluye a las mujeres"

Las Cortes Generales homenajearon este lunes a Clara Campoamor (1888-1972), la jurista y política que tuvo un papel determinante en el impulso del voto femenino en España. El acto, que se celebró en el Congreso de los Diputados, estuvo presidido por la reina Letizia y contó con las intervenciones de vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la presidenta del Senado, Pilar Llop.

La reina accedió a la Cámara baja a través del Patio de Floridablanca poco antes de las 11 de la mañana y se hizo dos fotografías institucionales, la última de ellas junto al busto de Clara Campoamor, que fue colocado en 2018 la sala que lleva su nombre. Precisamente en ese espacio pueden verse, desde este lunes, el antiguo escritorio de la diputada, varios objetos personales y dos libros que escribió sobre los derechos de la mujer y el voto.

En su intervención, Batet subrayó que "no hay sociedad ni política democrática" si se excluye a las mujeres y recordó el 90 aniversario del sufragio femenino, un logro que a su juicio marcó el "acceso a la plena democracia" por parte de la sociedad española. Batet agregó que la igualdad se convirtió en derecho con la llegada de la Constitución de 1978 y llamó a todas las instituciones a seguir defendiendo este valor constitucional.

Llop, por su parte, recordó que Campoamor fue "criticada hasta el insulto por mantener que los derechos no son tales si no son universales". La presidenta del Senado reivindicó la vigencia de los "argumentos" de la sufragista para defender la igualdad y pidió no gobernar "con la emoción" sino "desde la verdad" y "huyendo de las manipulaciones". Llop llamó a cultivar la igualdad en los hogares, las empresas, las instituciones y los espacios públicos, y pidió a las mujeres recordar "cuánto costó" obtener el derecho a ser "ciudadanas de primera" cuando ejerzan su derecho al voto.

Finalmente, Calvo destacó la "importancia capital" que para el Gobierno tiene el acto de este lunes y afirmó que la "pelea" de Campoamor "dignifica" la Historia de España y "representa un honor" para las mujeres. "El paso que dio Campoamor fue el gran salto que dimos todas las mujeres de este país para ser partícipes de la Historia", subrayó.

En su intervención, además, anunció que el Ejecutivo y las Cortes Generales van a "revitalizar" el "Premio Mujer y Parlamento Clara Campoamor", después de años sin convocarse. El galardón se creó en febrero de 2006 para reconocer aquellas obras, trabajos o estudios de especial relevancia que versen sobre la participación de la mujer en la vida pública, y especialmente en la actividad parlamentaria, pero su concesión se interrumpió en 2009.

Al acto de este lunes asistieron, además, los portavoces de los grupos parlamentarios del PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox, Ciudadanos y de los grupos Plural y Mixto. Los representantes de ERC, PNV, JxCAT y EH Bildu se ausentaron, aunque la senadora del PNV Nerea Ahedo sí estuvo presente.