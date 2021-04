Cvirus.-El PP reclama al Gobierno ayudas para los ayuntamientos ante sus gastos extraordinarios por la pandemia

En una rueda de prensa, junto a la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), el también delegado de Presidencia ha detallado que la primera de las mociones se basa en la solicitud que hacen una serie de alcaldes de "todas las fuerzas políticas" al Gobierno de España para "cumplir con los compromisos asumidos con las entidades locales durante el último año y poner en marcha ayudas destinadas a los ayuntamientos españoles en su lucha contra la pandemia y la crisis económica y social que sufre España".

Y es que, "el Consistorio afronta gastos extraordinarios, no sólo los propios", en este caso "fundamentalmente en materia social y de ayuda económica a los sectores que peor lo están pasando", mientras que "hay aportación cero del Gobierno de España", ha lamentado el popular, para apostillar que "no se sabe a dónde van los fondos de la Unión Europea, que presumiblemente iban a venir, pero al Ayuntamiento de Córdoba no ha llegado absolutamente nada".

Por eso, piden que "se replanteen las ayudas estatales, se avance en un nuevo sistema de financiación local y se defina el acceso a la financiación europea por parte de los ayuntamientos".

Así, solicitan "la aprobación de manera urgente de un fondo de reconstrucción local por valor al menos de 4.000 millones de euros, que el fondo de transporte aprobado llegue como mínimo a los mil millones de euros para atender las pérdidas y déficit de las empresas de transporte público de los ayuntamientos".

Igualmente, piden que "se reconozca el protagonismo que las entidades locales deben tener en la gestión directa de los fondos europeos para la reconstrucción, haciendo efectiva la transferencia del 14,56% de los mismos, que equivale a la participación de la administración local en el gasto público del Estado".

LA PAC

Además, el PP presenta una moción sobre el impacto que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) puede tener en Córdoba, en Andalucía y en España, al tener "una ciudad con un entorno totalmente agrícola y ganadero", de modo que "la reforma puede tener un impacto muy importante y de la mano del sector se trae esta propuesta apoyada por todas las cooperativas del sector y todas la empresas", ha aseverado Torrico.

De este modo, se solicita que "se retire la propuesta" que ha hecho el Ministerio de Agricultura y se apoye al sector agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC, "persiguiendo la elaboración de un plan estratégico que permita cumplir con las directrices europeas, respetando la diversidad productiva andaluza", a la vez que se insiste en que "la reforma no puede hacer daño a una región con la importancia tan evidentemente agraria como Andalucía".

Por otra parte, el portavoz del PP ha detallado que los presupuestos municipales, que van al Pleno del jueves para su aprobación inicial, han salido adelante en la Comisión de Hacienda con los votos a favor de PP y Cs, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox, mientras que IU y Podemos han mantenido su reserva de voto.