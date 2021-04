CC pedirá al Gobierno de Canarias invertir los 232 millones de superávit en jóvenes y familias sin ingresos

Clavijo ha explicado, durante una rueda de prensa, que esta propuesta busca "dar un balón de oxígeno a quienes están sufriendo las consecuencias económicas de la pandemia" y hacerlo con dinero que, "inexplicablemente, dejó sin gastar el Gobierno" regional en el "peor año económico y social que ha sufrido el archipiélago en décadas".

De este modo, ha dicho, CC tiene "una vez más" la mano y pone "sobre la mesa propuestas para acometer medidas factibles y acometerlas de forma inmediata atendiendo a la situación de emergencia y a que las reglas fiscales están suspendidas, lo que permitirá flexibilizar el uso de estos recursos".

Para Clavijo se trata de "una oportunidad de desplegar esa protección social" que los ciudadanos necesitan. Así, ha explicado que la propuesta consistiría en medidas por valor de 122 millones de euros para familias sin ningún tipo de ingreso, lo que cifró en 51.940 hogares en Canarias.

Además de destinar 60 millones de euros a entidades del Tercer Sector, banco de alimentos, ayuntamientos y para implementar el plan de Salud Mental, así como 50 millones de euros para políticas de formación y empleo juvenil.

TASA DE PARO JUVENIL

Por su parte, el secretario de Organización de CC, David Toledo, se refirió a la necesidad de que el Gobierno de Canarias arbitre medidas para dar respuesta a la "preocupante" tasa de paro juvenil que en el archipiélago es del 85,18 por ciento para los jóvenes de entre 16 y 19 años; y de 53,83 por ciento para los jóvenes de entre 20 y 24 años, "lo que supone una diferencia de más de 20 puntos con respecto a la tasa estatal".

En este sentido, ha afirmado que las medidas presentadas por su formación son "acciones reales que solo dependen de la voluntad política, del trabajo y de la gestión para dar un vuelco a las alarmantes cifras de desempleo en menores de 35 años".

Toledo ha subrayado que Canarias "no puede permitirse perder a toda una generación de jóvenes formados", así como "no puede permitir condenar al paro o al exilio a miles y miles de jóvenes que se están viendo obligados a salir de las islas para lograr una oportunidad de empleo, ni puede permitirse someter a una frustración constante a toda" una generación de jóvenes formados en el último decenio tras sufrir "dos crisis económicas, impidiéndoles independizarse, acceder al mundo laboral y quedar sin un proyecto vital".

Por ello, ha expuesto que las medidas propuestas por CC para los jóvenes sin formación académica y los jóvenes formados pero sin experiencia laboral se centran en "programas de alternancia con el empleo, así como en generalizar la iniciativa de los cabildos insulares para la contratación en prácticas a recién titulados canarios e impulsarla en el resto de administraciones canarias y en ambas universidades públicas".

También se refirió a la necesidad de impulsar el emprendimiento joven a través de la bonificación a los jóvenes autónomos con una tarifa plana de 60 euros hasta los 35 años; que el Gobierno de Canarias asuma los costes de la Seguridad Social, de los contratos realizados por pymes canarias a jóvenes menores de 35 años durante el primer año y promover acuerdos desde el Ejecutivo regional con las cámaras de Comercio y las Fundaciones Universitarias para desarrollar planes de emprendimiento juvenil.

Finalmente, la secretaria ejecutiva de Derechos Sociales de CC, Cristina Valido, se refirió a la "dramática" situación que vive el archipiélago, donde hay unas "300.000 personas aproximadamente sin ningún tipo de ingreso en Canarias", cifras que ha apuntado se han visto "lamentablemente reflejadas en las fotografías de los medios de comunicación este fin de semana en las que se refleja cómo crecen las colas en los comedores sociales".

En este sentido, ha señalado que un año después del decreto del estado de alarma "las medidas de urgencia para atender a quienes peor lo están pasando siguen sin llegar a los comedores sociales, a los bancos de alimentos".

En relación con ello, citó la denuncia de las ONGs que siguen advirtiendo que "los recursos no llegan y hoy atienden al triple de personas que hace uno año y hoy en Canarias abuelos con una pensión no contributiva atienden a hijos y nietos que se han quedado sin trabajo y sin posibilidad de acceder a un empleo".

Asimismo, insistió en que la situación es de "emergencia social", por lo que abogó porque Canarias destine en "esos 232 millones del superávit una partida de 60 millones, sin más dilación y sin más excusas a las entidades del Tercer Sector, que se articulen sin más retrasos fondos para los bancos de alimentos y para todas las entidades que distribuyen comida en los municipios" del archipiélago.

"Pedimos que se articulen las medidas necesarias para que se suplementen los fondos con los que los ayuntamientos están resolviendo la situación de emergencia de sus vecinos", apostilló.

Por último, ha señalado que CC defenderá en el Parlamento una iniciativa para reforzar los recursos de Salud Mental, "para que las personas no se sientan solas, para que no tomen decisiones desesperadas y para dar una respuesta profesional al sufrimiento de miles de canarios que no saben cómo afrontar la situación que estamos viviendo".