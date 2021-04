Geno Machado denuncia el 'bullying' que sufrió tras su comentado error en Eurovisión: "Tuve y tengo dislexia"

Geno Machado, exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo, reveló este domingo haber sufrido bullying tras su paso por Eurovisión en el año 2002, cuando acompañó a Rosa López en los coros y la coreografía de la canción con la que representó a España en el festival, Europe is living a celebration.

La extriunfita, que también pasó por OT 2011, viajó hasta Tallín (Estonia), con sus compañeros David Bisbal, Chenoa, David Bustamante y Gisela, con los que se preparó para cumplir todos los pasos del baile que dirigió Poty. Sin embargo, el día de la actuación, Geno se confundió e hizo mal un giro que, tras nueve años, algunos fans todavía recuerdan. Harta, la artista habló de ello en Twitter.

La que fuera integrante de Fórmula abierta rompió su silencio tras toparse con un tuit en el que aparecía practicando con Poty la coreografía durante las clases particulares. "Geno dio clases particulares para 'el giro"', rezaba el comentario. "Pues sí, ¿y sabes por qué? Porque tuve y tengo dislexia", respondió Geno.

"Con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen. Hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias Poty y mis compis por la ayuda. Y, por supuesto, a los fans de Eurovisión y el bullying que me habéis hecho durante 20 años. No sabéis una cosa, pero me habéis hecho más fuerte", añadió.

"Nunca lo he dicho porque me enteré el año pasado que me hice unas pruebas porque mi hijo también lo tiene. Ahora lo digo, pero que conste que después de 20 años no es una justificación, al contrario. Es una putada porque mi época esas cosas ni se miraban", explicó la artista en su último tuit.

Geno dio clases particulares para “el giro”. pic.twitter.com/9c2pC9Y7VB — Eurovision On Fire (@eurovisionfire) April 10, 2021

Tras el revuelo que generaron sus declaraciones, Geno matizó sus palabras: "Voy a tener que rectificar porque veo que los eurofans se están poniendo como locos. Que no, que no quise decir eurofans. Perdón". "Es cierto que me habéis cuidado y mimado mucho en todos estos años. Sorry, fue un error", zanjó.

En las últimas horas, Geno ha recibido decenas de 'me gusta' y muestras de cariño en forma de comentarios. "Gracias por dar visibilidad a la dislexia, hay muy poca gente que valoré el esfuerzo de alguien disléxico para hacer cualquier cosa", "reina" o "eres muy especial" son algunos de ellos.

Pues si y sabes por que?? ..... porque tuve y tengo dislexia y con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias Poty y mis compis por la ayuda...

Un beso Javi. https://t.co/JowgbZXLeE — Geno MaChado (@OficialGeno) April 11, 2021

En 2018, Geno ya se defendió de las burlas tras su giro y achacó el error al vestido y los tacones que llevaba en la actuación. "Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés. ¡Queréis analizar el vídeo y ver cuál fue el error! ¡Me estáis sacando de mis casillas!", dijo.

"Nos pusieron a Poty de coreógrafo, vestidas en faldas de cuero apretadas, con la que no podíamos bailar su coreografía, y tacones de aguja. Me aprendí y bailé mucho esa coreografía, y actuamos encima de una tarima, y me doblé el pie con ese tacón de aguja y giré más tarde, pero no me equivoqué", expresó.