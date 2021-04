PP y Cs llevarán al Congreso el ERTE de Repsol en Puertollano y PSOE dice que no es momento de "distorsión política"

La diputada nacional del PP por Ciudad Real Rosa Romero ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page que se preocupen por las miles de familias de Puertollano afectadas por el ERTE anunciado por Repsol, que necesitan del apoyo, la ayuda y la defensa de los gobiernos socialistas de España y Castilla-La Mancha, que se dejen de anuncios y vengan aquí a trabajar y les den una solución".

Según ha informado en nota de prensa el partido, la parlamentaria 'popular' ha lamentado que Puertollano, que encabeza las cifras de paro en la provincia de Ciudad Real con un 29,5% de desempleo y 13 puntos más que a nivel nacional, que ha perdido 1.500 habitantes en los últimos tres años y que está "abandonada por los Gobiernos nacional y autonómico con muchos anuncios pero realidades cero, "se le de ahora la puntilla, con la propuesta del ERTE que ha presentado Repsol que afecta a 600 familias de forma directa y 1.500 de forma indirecta".

"Ante esta situación de drama y emergencia que vive Puertollano ya no valen anuncios vacíos. El Gobierno de España tiene mucho que decir, y sobre todo la vicepresidenta cuarta y Ministra de Transición Ecológica y la Ministra de Trabajo, que deben fijar cuál es la postura del Gobierno y que piensan hacer para paliar la situación a la que se van a ver abocadas miles de familias en Puertollano, y el Gobierno de Castilla-La Mancha tampoco puede permanecer callado, porque le corresponde mediar en esta situación de drama y tragedia ".

Tras mostrar el apoyo del PP a los trabajadores de Repsol y las familias afectadas, ha avanzado que su formación va a presentar una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados "para instar a las ministras de Transición Ecológica y de Trabajo a que se pongan a trabajar cuanto antes en dar un solución a los trabajadores de Repsol y sus familias para que no se vean afectados por el ERTE".

CS PIDE UNIDAD

En términos parecidos, se ha expresado Ciudadanos Puertollano, que tras mostrar apoyo en estos duros momentos a los trabajadores afectados directamente por la posible realización de un ERTE en el Complejo de Repsol, se ha puesto en comunicación con sus compañeros del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el Congreso de los Diputados, a fin de que realicen cualquier tipo de acción para intentar paliar las consecuencias que esto podría suponer para la economía y el empleo en la ciudad y su comarca.

Tras pedir a la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, información sobre cualquier actuación que lleve a cabo sobre este asunto, también han reclamado al resto de grupos con representación en el Ayuntamiento "unidad" para afrontar estos momentos sin tener en cuenta las siglas políticas, ha informado en nota de prensa el partido.

"Consideramos que es imprescindible la cooperación de todas las partes implicadas para encontrar una solución que garantice la viabilidad y el futuro de la actividad del complejo industrial de Puertollano, con el mínimo impacto posible en el empleo de los trabajadores de la compañía y de las empresas auxiliares, en unos momentos de pandemia muy difíciles para todos", han asegurado desde la formación naranja.

NO ES MOMENTO DE DISTORSIÓN

Mientras, el portavoz del PSOE en Puertollano, Miguel González Caballero, tras las declaraciones de la 'popular' Rosa Romero, ha dicho que "no es momento de venir a Puertollano a generar distorsión política ni oportunismo, sino a trabajar en pro de la ciudad".

"La ciudad podría estar en una situación mejor si el PP no hubiese deshecho el camino andado en la necesaria diversificación económica de Puertollano", ha criticado el responsable socialista que, no obstante, ha admitido que "no es momento de reproches sino de unidad".

"Por ahora hay continuar con el trabajo que se viene haciendo desde las diferentes administraciones hacia la transición energética ordenada que necesita Puertollano, siendo nuestra ciudad prioritaria en los fondos de recuperación Next Generation o en la Hoja de Ruta del Hidrógeno", ha expresado González Caballero, según ha informado el partido.

El PSOE pone a disposición de las trabajadoras y los trabajadores afectados por el ERTE, aíó como de la comarca de Puertollano, la puesta en marcha de toda acción que sea útil para la vuelta a la normalidad lo antes posible de la planta de Repsol en Puertollano.

"En estos momentos iniciales estamos valorando dichas acciones, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. Los socialistas seguiremos trabajando desde las administraciones para que esta decisión empresarial de ERTE tomada por Repsol en Puertollano, Coruña y Muskiz pueda revertirse a la mayor premura, teniendo en cuenta que los ritmos de vacunación hacen que la vuelta a la normalidad en el consumo se vislumbre próximamente", ha concluido.