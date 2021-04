Vázquez (PP) no sabe si ese más grave que Sánchez "abandone" a los españoles a partir del 9M o que le apoye Tudanca

La réplica del dirigente del PP se produce tras conocer que el líder del PSOE en Castilla y León considera acertado que el presidente del Gobierno "no tenga nada previsto para el 9M", momento en el que decaerá el Estado de Alarma en España.

Sin embargo, Vázquez ve urgente que Sánchez convoque ya una Conferencia de Presidentes para coordinar con las comunidades autónomas qué se va a hacer cuando decaiga el estado de alarma, ya que, a su juicio, los socialistas "vuelven a saltar del barco dejando a los españoles a la deriva" y "vuelven a tomar decisiones con los ojos en las urnas", en referencia a las elecciones en la Comunidad de Madrid, cinco días antes de que finalice el Estado de Alarma. "Esto es insostenible", sentencia Vázquez.

El número dos del PP de Castilla y León, a través de un comunicado recogido por Europa Press, muestra su indignación con las declaraciones de Tudanca"¿Cómo se puede tener el rostro tan duro como para decir desde el PSOE que alguien cabrea a los ciudadanos, cuando Pedro Sánchez tiene el récord del mundo de cabreo general?", se pregunta Vázquez, quien añade: "No cumple con las vacunas, no cumple con los hosteleros, no cumple absolutamente con nada. PSOE y Pedro Sánchez son sinónimos de mentira, de impuestos, de paro y de ruina".

Finalmente, el secretario regional del PP ha contrapuesto "el caos, la falta de interés y la mala gestión del Gobierno de Sánchez", con la "eficacia" de la Junta de Castilla y León, tras recordar que ésta es la comunidad con más porcentaje de población mayor de 16 años vacunada con las dos dosis y la tercera con más población vacunada, y ha hecho suyas las palabras del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, cuando éste apuntó que Castilla y León podría vacunar a un tercio de su población en un mes, "pero falta que los socialistas cumplan y traigan vacunas".