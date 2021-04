CSIF pide a la Junta volver al camino de la razón con una negociación global frente a la "burla" del acuerdo con SATSE

Este es uno de los principales llamamientos que ha realizado Castro tras la ronda de reuniones con los grupos parlamentarios que ha iniciado este lunes con el partido mayoritario, el Socialista, con la "tristeza" de tener que "recordar" y "remarcar lo obvio", en referencia al cumplimiento de las promesas ya asumidas como el desarrollo de la carrera profesional o la implantación de las 35 horas, cuando, según ha considerado, se tendría que estar hablando de lo que de verdad importa.

Castro ha criticado expresamente el "folio en blanco" del acuerdo alcanzado entre la Junta y el sindicato de enfermería SATSE que, según ha advertido, ha supuesto una "frustración" al "anhelo" que tenían los 42.420 empleados sanitarios de la Comunidad que buscan su dignificación.

"Esto es una burla", ha sentenciado el presidente de CSIF que compartido con el secretario del PSOE en Castilla y León y portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que con el "falso acuerdo" con SATSE se ha puesto "en jaque" el modelo de negociación en la Comunidad Autónoma que, según ha reivindicado el socialista, se basaba en la concertación y no en el "divide y vencerás".

"Así no, así no. Este no es el camino", ha reiterado Castro para quien ese acuerdo con una parte de los profesionales sanitarios rompe los equipos y crea "peleas innecesarias" a lo que ha añadido que en el caso concreto de la enfermería también hay profesionales de este colectivo en los servicios sociales y en el ámbito educativo.

Castro y Tudanca han reclamado a la Junta que empiece por cumplir lo pactado y han reprochado en concreto los ochos meses de retraso en el desarrollo de la carrera profesional o que no se haya recuperado aún la jornada de las 35 horas.

"Esto no lleva a nada. Lo que tienen que entender el señor Mañueco y las consejerías que si no volvemos a ese camino del consenso, de la negociación colectiva real, no lo único que vamos a generar es la frustración y, además, vamos a poner en brete y en jaque todos y cada uno de los servicios públicos", ha advertido para sentenciar: "Esto no es ningún juego".

En este punto, ha exigido a los dirigentes de la Junta de Castilla y León que dejen a parte sus "egos" y sus "protagonismos innecesarios" y se pongan a trabajar porque hay mucho en juego.

El dirigente de CSIF ha ironizado asimismo sobre los aciertos de la Junta cuando rectifica, con una referencia concreta a la reciente retirada del decreto que limitaba las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, y ha recordado al Gobierno autonómico que tiene mucho que andar en ese camino de la rectificación a través de un mapa de negociación "serio y severo" que permita llegar a acuerdos "con buena fe negociaciodora" y alejado de líneas que intentan enfrentar a los distintos sindicatos y colectivos.

"No lo van a conseguir", ha advertido al respecto para reivindicar una vez más que todos los empleados han demostrado a lo largo de la pandemia su capacidad para estar a la altura de las circunstancias como ha reconocido también Luis Tudanca para quien ese reconocimiento debe ir más allá de los aplausos y alejado de decretos "con nocturnidad y alevosía".

"Hemos llegado a un punto en el que hay que exigir a la Junta que cumpla los acuerdos firmados y las leyes y eso no puede pasar", ha lamentado Tudanca que ha recordado que el Grupo Socialista defenderá en el pleno que empieza mañana sendas medidas para que se vuelva al marco de negociación, consenso y transparencia en la regulación de las condiciones de los sanitarios y para la equiparación salarial de todos los empleados públicos, tras el "supuesto acuerdo en blanco" con SATSE del que sólo se conocen "los titulares".