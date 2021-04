PP C-LM no se pronuncia sobre Cospedal como investigada en 'kitchen' porque "son posibilidades que ni se han producido"

20M EP

NOTICIA

La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta del PP en Guadalajara, Ana Guarinos, ha apuntado, sobre la intención del juez que instruye la 'kitchen' de sopesar si cita a declarar en calidad de investigada a la ex secretaria general del PP y ex presidenta de la Comunidad Autónoma, María Dolores de Cospedal, que "sobre posibles sospechas de jueces que no se hayan materializado en realidad no hay nada que decir".