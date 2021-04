Tres investigadoras de UR, premiadas por la revista 'Frontiers in Psychology' por el impacto de un artículo científico

En esta primera edición este premio reconoce el impacto que ha tenido el artículo 'Omnichannel Customer Behavior: Key Drivers of Technology Acceptance and Use and Their Effects on Purchase Intention' en los últimos cinco años y su contribución al avance del conocimiento científico.

En este período de tiempo la revista científica 'Frontiers y Pshchology' ha publicado 1.422 artículos, pero ha premiado el de las investigadoras de la Universidad de La Rioja al ser visionado 50.709 veces, descargado otras 8.041 y encontrarse en el 1% de los trabajos más influyentes publicados por Frontiers.

El artículo, que está disponible en