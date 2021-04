Ana María Aldón confiesa estar "harta" del documental de Rocío Carrasco: "Es que no tiene fin"

Muchos son los nombres que han sonado en la serie documental de Rocío Carrasco, desde Lydia Lozano hasta Massiel, pasando por, obviamente, algunos miembros de su familia como Ortega Cano. Las palabras de la hija de la Jurado no dejan indiferente a nadie, por lo que al torero y exmarido de su madre parecen estar afectándole.

Así lo confesó este domingo Ana María Aldón en Viva la vida. La actual esposa de Ortega Cano mostró su descontento con todo lo que está conllevando el documental de Rociíto que los está poniendo bajo el foco mediático.

La diseñadora explicó que su marido aún no se ha recuperado del todo de sus problemas de salud, por lo que el testimonio de la exmujer de Antonio David no ayuda a que él mejore. "Lo he pasado mal, tenía ganas de que un tsunami me llevara. El documental es que no tiene fin...", se quejó Ana María Aldón, quien confiesa estar "harta" de la situación.

A pesar de que las últimas pruebas que le realizaron al diestro fueron bien, la exsuperviviente continúa preocupada por su estado de salud: "Es lo que me preocupa. Él está bien de salud, pero se sigue encontrando mal y la tensión le sigue subiendo".

Recientemente, Ana María Aldón comentó que tenía un dolor en el estómago y la tensión alta, algo que empezó en enero tras superar el coronavirus: "A lo mejor no tiene nada que ver con la Covid, pero desde que acabó con la Covid empezó. Se le ha hecho todo tipo de pruebas y no hay nada, está igual que hace un mes".