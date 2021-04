Gabilondo llama a una alta participación para evitar que Ayuso gobierne con "la ultraderecha": "Vota. Hazlo por Madrid"

#HazloXMadrid



No saben de lo que somos capaces...

...Cuando nos levantamos y decimos:

¡BASTA! 🖐️



Vamos a demostrarles que NO nos representan.



Que Madrid no insulta.

Que Madrid no es ellos o nosotros.



Hay un Madrid:

🙌LIBRE

🙌PROGRESISTA



¡𝗩𝗢𝗧𝗔! 🧍‍♀️🧍🧍🏻‍♀️🧍🏼‍♂️🧍🏾🧍🏼 pic.twitter.com/or0DAVwiTl