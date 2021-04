Iglesias aprieta a Gabilondo con la reforma fiscal: "No puede estar en contra de que los que más tienen se esfuercen"

Unidas Podemos lo tiene claro: un eventual Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid tendría que abordar una reforma fiscal que suba los impuestos a las rentas altas y las grandes empresas. Así lo planteó el candidato morado para el 4-M, Pablo Iglesias, en una entrevista en Telemadrid apenas unas horas después de que su homólogo del PSOE, Ángel Gabilondo, insistiera de nuevo en que, si él gobierna, no piensa "tocar" la estructura tributaria.

Iglesias aseguró que la reforma fiscal es una cuestión de "justicia" y sostuvo que respetar la progresividad impositiva es una exigencia que marca la Constitución. El candidato, además, aseguró que eso "no es algo que exija Unidas Podemos", sino que la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAMV) también ha señalado que "las potencialidades fiscales" de la región tendrían que aprovecharse mejor para financiar mejores servicios públicos.

Por ello, Iglesias rechazó frontalmente la idea de Gabilondo y la achacó a su "estrategia" de campaña, con la que el PSOE está tratando de captar exvotantes de Cs. "¿Como un gobierno de izquierdas va a estar en contra de que los que más tienen se esfuercen un poquito más y de bajar los impuestos a los que menos tienen?", se preguntó el candidato de Unidas Podemos.

Este domingo, Iglesias ya había avisado a Gabilondo de que un eventual Gobierno progresista no puede evitar una reforma fiscal "ante la dinámica de desobediencia a la Constitución" del actual Ejecutivo regional. "Lo que hay con el impuesto de Patrimonio y Sucesiones no tiene nombre" y por ello su reforma "no se puede posponer", sostuvo el líder de Unidas Podemos entonces, cuando también concretó que sus planes pasan por que se haga pagar estos tributos a partir de un millón de euros y por "terminar con el sistema de bonificaciones" que actualmente los ha abolido, virtualmente.

El PP ha intentado "politizar" la pandemia

En lo relativo a la gestión de la pandemia, Iglesias cargó contra el PP y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los que acusó de tratar de "politizar" la pandemia. "El PP entendió la pandemia como una oportunidad para hacer caer al Gobierno de coalición, y eso es indecente", denunció el candidato de Unidas Podemos, que aseguró que los populares han querido aprovechar el virus "para tratar de sacar votos".

El candidato de Unidas Podemos también fue muy duro con respecto a la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid de las residencias de mayores durante la pandemia, una competencia que recae en exclusiva en las comunidades. "La propia Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aseguró en un correo electrónico que las órdenes de la Consejería de Sanidad" al respecto de la atención a los residentes eran "inmorales, ilegítimas" y "eventualmente constitutivas de delito". "Lo que hizo el Gobierno de Madrid con las residencias es criminal, y eso no es cuestionable", denunció.

