Revilla pide vacunarse con AtraZeneca pese a tener 78 años, pero se lo deniegan

Así lo ha dado a conocer Revilla antes de asistir al pleno del Parlamento, al ser preguntado por la prensa sobre el 33 por ciento de las personas llamadas el sábado para ser vacunadas con dosis de AstraZeneca en Cantabria y que no acudieron a su cita.

El presidente autonómico ha señalado que, al conocer este hecho, se dirigió al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, al conocer para pedirle que le vacunaran con AstraZeneca y así transmitir "un gesto de tranquilidad" a la población.

No obstante, según ha contado, le denegaron esta solicitud, señalando que debe cumplir con las normas establecidas.

"No sé cuál es la que me toca, si será Pfizer o Moderna. Yo la que me pongan, pero me parece que es injustificado este temor", ha opinado Revilla.

En este sentido, ha reiterado que la vacuna AtraZeneca es "una buena vacuna, como todas" que puede tener algún efecto secundario "mínimo".

"Estoy encantado de vacunarme mañana y animo a todo el mundo a que se la ponga, la que sea, que son buenas, todas son iguales", ha sentenciado el presidente, que ha insistido en que la vacunación es "la única solución" y hay que vacunarse "cuanto antes".

"LABOR DE PEDAGOGÍA"

Cuestionado sobre este mismo asunto durante la presentación del proyecto 'Notas al margen' en la librería La Vorágine, el vicepresidente, Pablo Zuloaga, ha valorado que se debe hacer "una labor de pedagogía".

Zuloaga cree que las informaciones "contrarias" que han ido llegando en las últimas semanas sobre la patente de AtraZeneca han "favorecido" que la gente se sienta "insegura" y haya llegado a tomar decisiones como no acudir al ser citados a vacunarse.

Del mismo modo, ha destacado que la Agencia Europea del Medicamento y "todos los grandes científicos de Cantabria" acreditan que la vacunación es "segura" y es la "única solución" actual para "seguir adelante".

De lo contrario, ha advertido, las iniciativas culturales, económicas o industriales que buscan "arrancar de nuevo" el mercado laboral en Cantabria "se verán lastradas".

"Para salir adelante es fundamental vacunar, vacunar, vacunar, y que todos asumamos también nuestra pequeña responsabilidad de ante el acceso a la vacuna ir y ponérnosla", ha opinado.

En este sentido, el también consejero de consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, ha pedido a los medios de comunicación que lancen el mensaje de que la vacunación es "segura".

Asimismo, ha afirmado que "en Cantabria no ha habido ninguna reacción grave a ninguna vacunación de ninguna de las patentes que se vienen dando en los hospitales y centros de salud".