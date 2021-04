PSOE pide a Moreno "abandonar la propaganda y trabajar ante problemas reales en educación, empleo o sanidad"

"Este sábado, decenas de personas se han manifestado en Sevilla en defensa de la educación pública. Los socialistas sevillanos hemos acompañado a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA), a los profesores, sindicatos educativos y colectivos, que reclaman a Moreno que cese su ataque a la escuela pública y que paralice su plan de reducción de unidades públicas a lo largo y ancho de la provincia. Porque Moreno tiene un plan para deteriorar la educación pública, que es la que garantiza la igualdad de oportunidades, y beneficiar a la concertada, que no sufre recortes, y a la privada", ha asegurado en un comunicado.

El dirigente socialista ha recordado que para el próximo curso el Gobierno andaluz suprimirá cinco unidades de Infantil de tres años en Mairena del Aljarafe; se van a crear aulas mixtas de tres y cuatro años en Morón de la Frontera y Écija; se recortan unidades públicas en Marchena, Dos Hermanas, Coria del Río, Alcalá de Guadaíra y en Sevilla capital en los CEIP 'San Jacinto', 'Joaquín Turina', 'Vara del Rey', 'Victoria Díez' o 'San José Obrero', que tiene línea compensatoria. "Se eliminarán unidades públicas en zonas y barrios con alta presión de la educación concertada. Además, este recorte se suma a la supresión de 225 unidades públicas el curso pasado en todos los niveles educativos en la provincia", ha señalado.

Para Borrego, "Moreno no puede hacer oídos sordos a las reivindicaciones de la comunidad educativa ni tampoco a las demandas de los sevillanos y sevillanas en materia de sanidad".

"La atención primaria es un caos en la provincia. Los socialistas sevillanos estamos muy preocupados por los datos de esta cuarta ola del coronavirus y por la incapacidad del Gobierno andaluz para gestionar la pandemia. La gente sigue sin poder ir al médico, a pesar de que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, prometió que a partir del día 2 de marzo se retomarían las citas presenciales. Los centros de salud y urgencias de Camas, Villaverde del Río, El Ronquillo, Almadén o Villanueva siguen cerrados a pesar de que prometieron reabrirlos. Es un gobierno mentiroso e incompetente", ha reiterado.

El dirigente socialista ha criticado que Moreno, "en vez de reforzar la atención primaria, cae en el disparate al plantear que Andalucía pueda comprar vacunas del Covid-19 por su cuenta y riesgo cuando, por seguridad y sentido común, éste es un proceso que corresponde a la Unión Europea". Así, ha exigido a la Junta "más eficacia y humanidad" en el proceso de vacunación y ha censurado que Moreno "está provocando que haya ciudadanos de primera y de segunda, porque si vives en un pueblo pequeño te tienes que trasladar para inmunizarte contra el Covid porque la Junta no escucha a los ayuntamientos ni pone todos los medios a disposición de todos".

Por último, Borrego ha criticado que, en un momento de crisis económica y laboral derivada de la pandemia, "el Gobierno andaluz no pone en marcha ninguna medida de generación de empleo, ni reedita los planes de empleo municipales ni mueve un dedo para que Sevilla y Andalucía no pierda empresas". "Nuestra tierra no está para perder empresas y empleo, como en Abengoa, Airbus o Aernnova. Moreno no hace nada a favor del mantenimiento del tejido empresarial y los puestos de trabajo, y exigimos que se ponga a trabajar ya", concluye.