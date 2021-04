Blue Jeans: "Los jóvenes siempre han leído,menos de lo que nos gustaría pero más de lo que los adultos piensan"

Así lo destaca el autor en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la publicación de su nueva obra, 'El campamento' (Planeta), donde sus numerosos seguidores van a encontrar una novela de misterio "con los ingredientes de toda la vida -un grupo de personas que no pueden salir de un lugar, en el que se produce una muerte en extrañas circunstancias- y con el sello Blue Jeans: situaciones y personajes muy reales y actuales, que tienen mucho que contar".

El escritor subraya que 'El campamento' es "una novela muy de personajes, en la que no todo es lo que parece y en la que todos ocultan algo". En este sentido, revela que desde pequeño lee novela negra y thrillers y siempre se ha sentido atraído por los detectives y su mundo.

"Incluso mis primeros recuerdos como lector son unos libritos amarillos en los que se planteaba un misterio y la solución estaba al final escrita al revés, por lo que tenías que ponerte frente a un espejo para leerla. Luego llegaron Sherlock Holmes, Agatha Christie, John Verdon, Dolores Redondo... soy un gran seguidor del género", relata.

La trama arranca cuando diez de los jóvenes más prometedores del país, todos menores de 23 años, son invitados a un campamento muy especial en los Pirineos. Los convocados son una autora superventas de novela juvenil, una atrevida instagramer, un cantante pop de moda, un exitoso atleta, un brillante estudiante de Criminología, una influencer con marca propia, la creadora de una app para frikis, uno de los gamers del momento, un chico que difunde la palabra de Dios on line y una conocida actriz.

A pesar de las apariencias brillantes de los protagonistas, hay un trasfondo oscuro. Preguntado por si esta duplicidad se da también en internet, Blue Jeans señala que "en las redes sociales hay de todo y no solo fachada, de hecho en Twitter, mucha gente opina sobre lo que piensa sin filtros y lo que menos venden es una imagen maravillosa de su vida, algo que, a lo mejor, sí podría decirse de Instagram".

Los personajes de 'El campamento', prosigue, "no solo tienen éxito, sino que todos esconden circunstancias de su vida no tan positivas". "No dejan de ser personas que se equivocan y cometen errores, alguno de ellos muy graves. Tal vez por ese motivo han sido invitados a pasar esas tres semanas en los Pirineos".

Esta novela fue escrita en pandemia, aunque el autor planificó que la historia se desarrollara en 2019 para evitar coincidir con la Covid, ya que no desea "saturar al lector con el tema del virus también en la novela".

"ESCRIBIR EN SILENCIO"

Sin embargo, reconoce que el proceso de escritura sí que ha sido más difícil que otras veces debido a la crisis sanitaria. "Yo escribía siempre en cafeterías, fuera de casa, y esta vez no se podía. Cuando tienes un hábito de trabajo y un método, cambiarlo cuesta muchísimo. Me he tenido que adaptar a escribir en silencio, en una pequeña habitación y sin el movimiento de gente entrando y saliendo del local en el que solía pasarme varias horas al día delante del ordenador", asevera.

Además, añade que "las malas noticias que se han ido sucediendo, el no poder ver a mi familia desde finales de 2019, el apenas salir de casa todo eso influye y te repercute", por lo que 'El campamento' ha sido "un reto enorme". "Pero estoy muy contento con el resultado y con haber superado unas circunstancias tan complicadas", celebra.

El popular narrador comenta que "el confinamiento, el virus y todo lo relacionado con esta época tan extraña de nuestras vidas va a marcar un antes y un después en jóvenes y no tan jóvenes". "Quizá estemos en un momento clave de la historia de la humanidad y de sus costumbres", reflexiona el escritor sevillano, que exclama: "Ojalá podamos sacar algo bueno de todo esto como que la gente vuelve a interesarse por los libros y se multiplican los lectores".