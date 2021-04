Hace siete días, Ariadne Artiles anunció a través de sus redes sociales la llegada al mundo de sus dos gemelas, María y Julieta, sus "guerreras". "Ellas son las bebes más fuertes y valientes que he conocido", anunciaba en internet la modelo.

"Las tres estamos bien, aunque no puedo decir que haya sido fácil ni que lo esté siendo en este momento, pero afortunadamente estamos en las mejores manos que podríamos estar, con un equipo médico de primera y con la familia cerca", relataba también.

Ahora, una semana después, la modelo se abre en canal y da aún más explicaciones del complicado momento que ha tenido que vivir con la llegada de sus retoños.

"Después de la cesárea me quedé con 6 de hemoglobina. Eso no es nada bueno, pero, poco a poco, me he ido recuperando", anuncia la modelo.

"Cuatro bolsas de sangre, hierro y una buena alimentación, además de hierro oral, son algunas de las pautas fundamentales", añade.

"Una vez ya en casa mi labor es, a través de la alimentación, conseguir subir la hemoglobina a toda costa. En nada estarán las niñas en casa y voy a necesitar una fuerza extra con seguridad", dice sobre María y Julieta, que, según informa la revista ¡Hola!, permanecen ingresadas.

"La pregunta es: ¿Cómo hago para subir la hemoglobina?", se cuestiona Ariadna ante sus fans. "La sopa de pollo siempre ha sido una buena aliada", responde, antes de escribir detalladamente su receta preferida.