La Policía Local de Lorca interpone 105 denuncias la última semana por no respetar las medidas de prevención

Ha señalado que, a través de los trabajos de control y vigilancia, se han interpuesto un total de 105 denuncias, 72 de ellas registradas durante el pasado fin de semana, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Entre las denuncias de la semana pasada destacan 43 por no respetar el toque de queda (19 durante el fin de semana); 21 por reunión de personas no convivientes (todas ellas registradas durante el fin de semana); 12 por consumo de alcohol y fumar en vía pública sin respetar la distancia mínima de dos metros (durante el fin de semana); y diez por no respetar las restricciones de circulación (todas ellas en fin de semana).

También fuguran siete por infracción a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (tres en fin de semana); seis por incumplimiento límite ocupantes en vehículos (cuatro en fin de semana); cuatro por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (dos de ellas en fin de semana); y otras dos por sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (una en fin de semana).

Ruiz Guillén ha detallado que "esta pasada semana se ha registrado una bajada generalizada de las infracciones; siendo el descenso más acuciado el que se ha producido en las denuncias por incumplimiento del uso obligatorio de las mascarillas que han pasado de 88 a 4; de 24 a 7 han bajado las infracciones a la ordenanza de convivencia ciudadana; y de diez a dos las referentes a protección de la seguridad ciudadana".

Por contra, lamenta que ha habido un "ligero aumento" en las denuncias por consumo de alcohol y fumar en la vía pública sin respetar la distancia mínima de seguridad que han aumentado de 3 a 12; y las denuncias por reunión de personas no convivientes que han aumentado de 15 a 21 durante esta última semana".

Ruiz Guillén ha añadido que los servicios de la Policía Local de Lorca realizaron durante la última semana un total de 31 controles, con un total de 260 personas identificadas y 282 vehículos controlados. Además de las 23 denuncias que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico (cuatro menos que la semana anterior) y las siete personas que han resultado detenidas, tres de ellas durante el fin de semana.

En cuanto a las cuestiones más destacadas durante este pasado fin de semana, el edil de Seguridad Ciudadana, ha detallado que "agentes de la Policía Local, mientras realizaban el servicio de vigilancia en el Residencial Miguel Ángel de Lorca observaron, en la pista deportiva, a un grupo de 17 jóvenes que se encontraban jugando al fútbol, por lo que fueron identificados y desalojados de la pista deportiva proponiéndoles para sanción por incumplimiento de medidas de seguridad Covid y estar practicando actividad deportiva no profesional y no federada superando el límite de cuatro personas no convivientes.

Además, agentes de la Policía Local también intervinieron en un local situado en la Plaza de Colón que se encontraba con las persianas exteriores abiertas a mitad de altura, pero en el interior se encontraba una mesa con seis clientes que resultaron ser no convivientes por lo que se formularon propuestas de sanción a cada uno de los clientes, por no respetar el toque de queda y por reunión social de más personas de lo permitido.

El edil de Seguridad Ciudadana ha destacado que "las labores pedagógicas que venimos desarrollando desde el inicio de la pandemia está consiguiendo que los ciudadanos sigan manteniendo la guardia alta, aunque siempre hay quienes pecan de un exceso de confianza y relajación, por lo que se seguirá desarrollando desde Policía Local esta labor fundamental para velar por el correcto cumplimiento de las medidas para luchar contra la propagación del coronavirus" y ha vuelto a hacer una llamada "a la responsabilidad ciudadana para seguir cumplimiento todos los protocolos sanitarios, de seguridad e higiene y de las medidas obligatorias".

Por otra parte, ha explicado que dentro de las labores que se realizan desde Policía Local al margen de las referentes a las medidas Covid, esta pasada semana se ha atendido un servicio de quema en un invernadero de la pedanía de Ramonete, tras observar una gran columna de humo, se personaron los agentes quienes vieron una gran quema de restos de tomateras secas de una extensión de aproximadamente unos 50 metros cuadrados.

Identificaron al responsable, quien fue apercibido, se le indicó que apagara inmediatamente el fuego. Una hora después los agentes se volvieron a personar en la zona y observaron que la quema estaba en peores circunstancias puesto que el humo impedía la visibilidad en la carretera, por lo que se tramitará el correspondiente expediente sancionador".

Además, desde Policía Local también se contó con un dispositivo especial de vigilancia para la prueba deportiva 'II Duatlón de Media Distancia de Lorca y Campeonato Regional Absoluto' que se celebraba este ayer domingo, 11 de abril, con todas las medidas de seguridad, siendo un éxito tanto de organización como de participación.