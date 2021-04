La instalación de la nueva estación medidora de la calidad de aire de El Lauredal (Gijón) se adjudica esta semana

Cofiño ha indicado que esta infraestructura es un compromiso incluido en el plan de acción a corto plazo para la zona oeste de Gijón que el Principado ha puesto en marcha recientemente con el fin de reducir los niveles de partículas en suspensión en esta área, de marcado carácter industrial, con empresas de importancia estratégica para toda Asturias.

El vicepresidente ha comparecido este lunes, a petición del Grupo parlamentario de Podemos, para informar sobre la situación de contaminación ambiental en la zona Oeste de Gijón, y sobre las actuaciones inmediatas que, para paliar esta situación, van a llevar a cabo.

Ha explicado que el ámbito de actuación del plan, dotado con cerca de 10 millones, supera los cinco kilómetros cuadrados, con una población de unos 29.000 habitantes. El área de influencia se centra en Jove, lo que incluye los barrios de Pescadores, Muselín y Lauredal, así como parte de La Calzada y El Cerillero.

Ha explicado que las principales partidas son las asumidas por la empresa ArcelorMittal, que destinará 5 millones a la implantación de un filtro en el sínter B secundario. También se adelanta a 2022 la obligación, prevista inicialmente para finales de 2024, de instalar un filtro de mangas o proceder a la hibridación del electrofiltro existente en el sínter B secundario. Igualmente, se pondrá en marcha un plan de choque de limpieza, asfaltado y mantenimiento en las instalaciones de la planta.

En cuanto al puerto de El Musel, se destinarán dos millones en el marco de su plan de inversiones medioambientales y otro millón para el suministro de agua a los muelles de primera y segunda línea, lo que facilitará el riego durante las operaciones que impliquen movimiento de graneles pulverulentos y la limpieza de viales.

Respecto a EDP, salvo en determinadas situaciones excepcionales, se evitará el funcionamiento simultáneo de los grupos 1 y 2 de la central térmica de Aboño hasta que comience la reconversión del grupo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón impulsará distintas medidas para limitar el impacto del tráfico rodado en la zona y ya está elaborando un protocolo específico ante episodios de contaminación del aire que permitirá ampliar las medidas ya contempladas en el regional.

"Todos los agentes implicados en el plan debemos actuar con responsabilidad y celeridad para conseguir el objetivo común de mejorar la calidad del aire en la zona oeste de Gijón", ha señalado el vicepresidente. "Confiamos en que sea un éxito y esperamos contar con el compromiso de toda la sociedad", ha indicado Cofiño.

El vicepresidente asturiano ha añadido que la preocupación por la calidad del aire va más allá de la zona de Gijón y ha indicado que la elaboración del Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado (2021-2030), cuyo documento marco se encuentra en fase de información pública hasta el 26 de abril, concluirá a finales de año.

En este sentido ha invitado a los grupos políticos a realizar aportaciones a este plan que, ha asegurado, "será más ambicioso y tendrá un carácter más estratégico que los anteriores, porque abarcará toda la zona central e incluirá todos los contaminantes que se evalúan a través de la Red de Control de la Calidad del Aire".

FIJACIÓN DE POSICIONES

Ya en el turno de fijación de posiciones, la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, ha manifestado que su grupo considera absurdo reconocer que hay contaminación y no reconocer que la misma está afectando a la salud de los vecinos.

"No nos puede pedir que no alarmemos cuando no sabemos de qué color va a tener que ser la alarma cuando todos reconocemos un problema de salud en la zona oeste de Gijón", ha dicho la diputada de Podemos.

El diputado del PP, Pablo González, ha indicado que el Plan de Calidad del Aire "tendrá éxito o no en función de la capacidad del Gobierno de negociar con las grandes industria", ya que el plan en sí mismo genera a su grupo "gran escepticismo".

Por su parte el diputado de Ciudadanos, Carlos Fanjul, ha indicado que para su grupo en esta cuestión lo más importante es la "transparencia" y ha afeado al consejero que falte esa transparencia a los datos de contaminación registrados en Gijón.

Desde IU, Ovidio Zapico ha destacado que es obligación de las administraciones hacer compatible la actividad industrial con la calidad de vida de los ciudadanos y por eso desde la actividad política se deben impulsar las medidas necesarias.

Zapico también ha celebrado que "de cuatro o cinco años acá el Gobierno tiene diálogo con la industria" y se busca el lograr esas medidas que eviten una mayor contaminación.