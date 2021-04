La IX Semana de la Moda de Valladolid cuenta con 37 tiendas que presentarán sus propuestas el 14 y 15 de abril

La Semana de la Moda es un evento bianual ya consolidado en el calendario de Valladolid con una edición en primavera y otra en otoño con el que se persigue promocionar la oferta local de moda y acercar a los clientes las nuevas colecciones que pueden adquirir en el comercio de proximidad de Valladolid.

Los desfiles se han tenido que desarrollar sin público, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene, para asegurar la salud de los modelos participantes y el espacio elegido ha sido la Sala Blanca del LAVA.

El miércoles, pasarán por MOVA las propuestas de Marpormedio, Kilarny, Amber, Mercería Conchita, Oh! Luna, El Burrito Pepe, Pilar Prieto, Estación Futura, Azabache, Blue Spirit, Pantalón, Wappa, Zapatos París, Il trastevere, Monedero, París Vip, Centro Óptico Doctrinos y Merkurio.

En la pasarela del jueves intervendrán The Black Monkey, Vega By Bimbi, Jaime Valentín, Monedero, Zapatos Biarritz, Santacruz, No Drama Plantalón, Boboli, Tejidos Ana, Danza Tamayo, Regalado, Reinas, Drovers, Hispanitas, Centro Óptico Doctrinos, Marpormedio y Agued&Co.

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) apuesta por potenciar la Semana de la Moda, que cuenta un año más con el respaldo masivo del gremio de la moda y los complementos de la ciudad.

Esta nueva edición servirá de escaparate al comercio local de moda y complementos, que en Valladolid se ha caracterizado por ofrecer una amplia variedad de propuestas, con tiendas más tradicionales junto a establecimientos que apuestan por las últimas tendencias, más arriesgadas.