Seis denuncias por celebrar reuniones con no convivientes en Mérida y dos por no respetar el toque de queda

La Policía Local de Mérida ha interpuesto durante la pasada semana seis denuncias por celebrar reuniones con no convivientes, otras dos denuncias por no respetar el toque de queda, y tres denuncias por no cumplir con la obligatoriedad del uso de mascarillas.