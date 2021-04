Rafael Tabarés, nuevo comisionado en salud mental para "dar respuesta a problemas derivados de la pandemia"

Así lo ha anunciado el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha hecho notar que "una de las consecuencias más graves relacionadas con la emergencia sanitaria, social y económica de la covid son los efectos que está teniendo la pandemia en la salud mental, así como el incremento de patologías graves que se está observando".

"Por ello, ahora se trata de dar soluciones a este problema a través de la figura del comisionado", junto con la red de salud mental y el ámbito sociosanitario, ha trasladado el president de la Generalitat. Las funciones del comisionado estarán orientadas a dar respuesta al impacto de la covid en la salud mental de la ciudadanía, así como a "elaborar estrategias postcovid" en este ámbito.

"Para la Generalitat valenciana son preocupantes las consecuencias en el ámbito psicológico de la covid y debemos tomar medidas, como ya tuve la ocasión de poner de manifiesto en alguna de las intervenciones planteadas en el ámbito de las Conferencias de Presidentes", ha incidido Ximo Puig.

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València, Rafael Tabarés, ha destacado que conseguir que "el impacto de la pandemia en la salud mental sea el menor posible y aprovechar este momento para mejorar esta situación relacionada con la salud mental".

"Siempre ha habido una sensibilidad del Gobierno valenciano y, en concreto, del president de la Generalitat, de entender qué está sucediendo con la salud mental, y la creación de este comisionado es una respuesta que va en esta dirección", ha apuntado el también investigador principal en el Centro e Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

PROPUESTAS CONCRETAS

"Un comisionado puede ayudar a facilitar, a entender y a hacer propuestas concretas, como la redacción de un plan de acción específico de salud mental teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo. Todo ello supondrá un esfuerzo de planificación, de coordinación y de diálogo", ha aseverado el catedrático de Psiquiatría, que forma parte del grupo de personas expertas en distintas disciplinas relacionadas con la covid con las que periódicamente se reúne el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Respecto a las consecuencias de la pandemia, Tabarés ha explicado que los estudios "demuestran claramente que hay un incremento de los trastornos depresivos, de ansiedad, de estrés posttraumático, de los problemas relacionados con el abuso de sustancias, con las adicciones a las pantallas o también con la problemática relacionada con el suicidio". El futuro comisionado ha indicado que los trabajos más fiables "apuntan a que hay un incremento de hasta 20 puntos porcentuales con relación a 2019 respecto a estos trastornos".

Para el catedrático de psiquiatría y premio al investigador de referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, "las personas más jóvenes, las mujeres, los más mayores o aquellos que trabajan en los sectores esenciales son los más vulnerables".

Y añade: "También estamos observando un aumento de consumo de psicofármacos: antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos, de hasta 20 puntos, lo que muestra el precio que estamos pagando en salud mental por la pandemia".

TRAYECTORIA

Rafael Tabarés Seisdedos es psiquiatra y psicoterapeuta, catedrático de Psiquiatría en la Universitat de València, Investigador Principal en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental (Cibersam) del Ministerio de Ciencia e Innovación y director de la Unidad de Investigación en Autonomía Personal, Dependencia y Trastornos Mentales Graves de la Universitat de València.

Es también académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunitat Valenciana y colaborador del Institute for Health Metrics and Evaluation de la University of Washington. Ha publicado más de 190 artículos en revistas internacionales (entre otras Lancet Oncology, Nature Reviews Neuroscience, Molecular Psychiatry, Neuroepidemiology, Psychotherapy & Psychosomatics o PLOS Genetics).

Además, es miembro del comité editorial y del panel de revisores de varias revistas internacionales de prestigio. Ha obtenido diversos reconocimientos y premios científicos (The Aristotles Reserch Award; Premio Investigador de Referencia de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica; Premio de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunitat Valenciana a la mejor investigación).