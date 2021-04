Los autónomos piden más oxígeno al Gobierno para sobrevivir al covid: hasta 300.000 prevén cerrar sus negocios

El panorama laboral que dibujan los autónomos para los próximos meses como consecuencia de la pandemia del coronavirus es para echarse a temblar. Ni la previsión del Gobierno de que el 70% de la población esté vacunada a finales de verano, lo que supondría una vuelta relativa a la normalidad, parece convencer a los trabajadores por cuenta propia.

Según la última encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), presentada este lunes, el 9,5% de los autónomos prevé cerrar sus negocios este año. En números absolutos estamos hablando de 300.000. En cuanto al resto, el 47,4% tiene pensado seguir con su actividad, aunque tampoco garantiza la continuidad del negocio, mientras que el 40,6% no se plantea cerrar en 2021.

Otra de las previsiones que hace el estudio es sobre los despidos. El 14,4% de los autónomos que tienen trabajadores -unos 200.000- creen que tendrán que disminuir su plantilla en los próximos meses. Por el contrario, el 56% opina que podrá mantener su plantilla e incluso el 1,9% piensa en aumentarla.

El estudio, con casi 1.800 encuestas y un nivel de confianza del 95%, arroja otros datos preocupantes. Entre ellos, destaca que el 41% (193.000) de los 470.000 autónomos que están percibiendo en este momento el cese de actividad -el conocido como paro de los autónomos- se dará de baja como autónomo cuando finalice su prestación.

El informe indica además que solo el 30% de los trabajadores por cuenta propia está funcionando al 100% y que las pérdidas económicas desde el inicio de la pandemia como consecuencia de las restricciones impuestas han sido superiores a 30.000 euros para un millón de autónomos. En conjunto, las pérdidas se estiman en más de 75.000 millones de euros desde el pasado mes de marzo de 2020.

Principales conclusiones de la encuesta de ATA. Henar de Pedro

"Se tiene que impulsar cuanto antes la prórroga del cese de actividad"

Otra de las cuestiones abordadas es el tiempo que calcula que tardará su negocio en superar los números rojos. El 33% de los autónomos cree que su negocio no se recuperará hasta 2023 y solo el 3,3% es optimista y opina que en seis meses recuperarán la facturación anterior a la crisis.

Ante esta situación, los autónomos han pedido al Gobierno prorrogar del cese de actividad más allá del 31 de mayo para poder seguir adelante y no tener que echar el cierre. “Hemos ido por detrás de la pandemia, no hemos sido capaces de anticiparnos. Las ayudas directas llegan muchos meses más tarde de lo que las solicitamos. Es más, llegan mucho más tarde al BOE porque a las cuentas de las empresas no lo harán hasta verano. Se tiene que impulsar cuanto antes la prórroga del cese de actividad para los autónomos y buscar una salida a la regulación de los ERTES, cuyo plazo expira el 31 de mayo”, ha afirmado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

En el estudio, los autónomos han suspendido las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno para frenar las negativas consecuencias económicas de la covid para sus negocios. La nota media que saca el Ejecutivo en las encuestas de ATA es de un 2,84 sobre 10. El 76,69% de los trabajadores por cuenta propia le ha puntuado con un cuatro o menos, el 11,52% le ha dado un aprobado (4) y solo el 0,62% ha valorado con sobresaliente las medidas.