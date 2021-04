Urkullu no modificará criterios sobre público para la Eurocopa en San Mamés y priorizará la salud pública a la economía

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urkullu ha dicho que es el primero en defender la celebración de la Eurocopa en San Mamés, en Bilbao, con público, si fuera posible. En este sentido, ha recordado que participó en la solicitud de la capital vizcaína como sede de la competición europea.

No obstante, ha apuntado que, en esta actual de pandemia, hay que seguir los planteamientos, consejos y recomendaciones de las autoridades sanitarias, "que en el conjunto del Estado son similares".

A su juicio, se está haciendo de esta cuestión una polémica "interesada políticamente", cuando "no hay más criterio que el de las autoridades sanitarias para la posibilidad de presencia de público o no en un estadio, en función de las características de la situación sanitaria, de la evolución epidemiológica".

En cuanto al hecho de que suene La Cartuja, en Sevilla, como sede de la Eurocopa, ha dicho que desconoce si hay otros intereses ocultos u otros objetivos.

Ha recordado que en el final de la Copa también se planteó por la Federación Española de Fútbol la posibilidad de presencia de público en la capital andaluza y el Ministerio de Sanidad tuvo que decir que no era posible. Tras precisar que no sabe lo que hay detrás de todo esto que ahora se ha convertido en polémica "pretendida" sobre la Eurocopa, ha precisado que no entrará en "esos juegos".

Tras admitir que la pérdida económica puede ser importante si no se celebra en Bilbao, ha asegurado que, "por encima de todo, está el criterio sanitario y la salud pública de las personas". Por ello, ha asegurado que no cambiarán las condiciones impuestas para que se desarrolle el evento deportivo en San Mamés. "Me guiaré por criterios sanitarios, nada más", ha concluido.